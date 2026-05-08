همزمان با گرامیداشت هفته معلم استاندار آذربایجان شرقی با حضور سرزده در منزل معلم دوران دبیرستان خود با وی دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با گرامیداشت هفته معلم استاندار آذربایجان شرقی با حضور سرزده در منزل محمدباقر جعفری معلم دوران دبیرستان خود با وی دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار صمیمانه در فضایی آکنده از صمیمیت، احترام و خاطره انجام شد و استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از نقش معلمان در تربیت نسل‌های مختلف اظهار داشت: معلمان پایه گذاران توسعه، آگاهی و پیشرفت جامعه هستند و هر موفقیتی در عرصه‌های مختلف ریشه در تلاش و دلسوزی آنان دارد.

وی با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود از دکتر جعفری به عنوان یکی از معلمان تاثیر گذار زندگی خود یاد کرد و گفت: بخش مهمی از آنچه امروز در مسیر خدمت آموخته‌ایم، حاصل آموزش، اخلاق و نگاه مسئولانه معلمان فرهیخته‌ای است که با عشق و تعهد به تعلیم و تربیت پرداختند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین تکریم معلمان را وظیفه‌ای فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: جامعه‌ای که جایگاه معلم را ارج بنهد، مسیر تعالی و پیشرفت را با اطمینان بیشتری طی خواهد کرد.

در این دیدار محمدباقر جعفری معلم دوران دبیرستان استاندار آذربایجان شرقی با اظهار خوشحالی از حضور سرزده استاندار، برای موفقیت مدیریت دولت در استان دعای خیر کرد.

منبع:استانداری آذربایجان شرقی