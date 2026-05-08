باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دخترش کیم جو آئه را قبل از ورود به عرشه ناوشکن «چوی هیون» را نشان می‌دهد.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کیم روز پنجشنبه از ناوشکن چوی هیون بازدید کرد تا بر ارزیابی قابلیت‌های مانور آن قبل از به آب انداختن نظارت داشته باشد.

طبق این گزارش، کیم سوار بر ناوشکن شد و در آزمایش ناوبری که در دریای زرد انجام شد، شرکت کرد. او همچنین از قابلیت‌های عملیاتی و آمادگی رزمی کشتی بازدید کرد. او از پیشرفت ساخت کشتی ابراز رضایت کرد و دستور تحویل آن به نیروی دریایی را طبق برنامه تا اواسط ژوئن صادر کرد.

پیونگ یانگ مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشک کروز استراتژیک را از این ناوشکن انجام داده است که تحلیلگران معتقدند ممکن است قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشد.

کره شمالی در آوریل سال گذشته، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای نوسازی نیرو‌های دریایی خود، از ناوشکن «چوی هیون» رونمایی کرد.

پس از به آب انداختن ناوشکن مشابهی به نام «کانگ کان» در ژوئن ۲۰۲۵، کیم جونگ اون دستور ساخت سومین ناو از همان کلاس را همزمان با جشن‌های سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگران کره در ۱۰ اکتبر صادر کرد.

