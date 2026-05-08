تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد رهبر کره شمالی و دخترش روز پنجشنبه از یک ناو جنگی جدید در دریای زرد بازدید کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دخترش کیم جو آئه را قبل از ورود به عرشه ناوشکن «چوی هیون» را نشان می‌دهد.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کیم روز پنجشنبه از ناوشکن چوی هیون بازدید کرد تا بر ارزیابی قابلیت‌های مانور آن قبل از به آب انداختن نظارت داشته باشد. 

طبق این گزارش، کیم سوار بر ناوشکن شد و در آزمایش ناوبری که در دریای زرد انجام شد، شرکت کرد. او همچنین از قابلیت‌های عملیاتی و آمادگی رزمی کشتی بازدید کرد. او از پیشرفت ساخت کشتی ابراز رضایت کرد و دستور تحویل آن به نیروی دریایی را طبق برنامه تا اواسط ژوئن صادر کرد.

پیونگ یانگ مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشک کروز استراتژیک را از این ناوشکن انجام داده است که تحلیلگران معتقدند ممکن است قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشد.

کره شمالی در آوریل سال گذشته، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای نوسازی نیرو‌های دریایی خود، از ناوشکن «چوی هیون» رونمایی کرد.

پس از به آب انداختن ناوشکن مشابهی به نام «کانگ کان» در ژوئن ۲۰۲۵، کیم جونگ اون دستور ساخت سومین ناو از همان کلاس را همزمان با جشن‌های سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگران کره در ۱۰ اکتبر صادر کرد.

منبع: آر تی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایکاش ایران هم به جای سالها درگیری وتحریم لااقل ده تا موشک اتمی میساخت تا کسی جرات حمله به ایران رو نمی داشت والان تو این شرایط نبودیم چون فقط در مقابل زورگوها باید زور داشت ولاغیر؟!؟!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تاریخ کره شمالی پدر بزرگ چریک و انقلابی بوده با دولت استعماری ژاپن برای نجات مردمش مبارزه می کرده وقتی آمریکا جنگ کره رو براه انداخت اون رو به جنوبی و شمالی تقسیم شد مبارزها همه رفتن شمال خلاصه تاریخ کره هم پر از درد ورنج و مبارزه هست مثل کشورهای دیگه که تحت ظلم و استعمار هستند خداوند لعنت کنه دول استعماری رو که فقط اذیت وآزار وقصد چپاول و غارت دارند باید در مقابل این دول خونخوار وغارتگر ایستاد
Iran (Islamic Republic of)
عقل کل
۲۱:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
منفورترین رهبر جهان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به نظرتون کیم جونگ اون داماد ایرانی میخاد؟
من داوطلب هستمو اگر قبول کرد شب عروسیمون چند تا بمب اتم تو فضای آمریکا میترکونیم تا برا بچ کمی خوشهالی کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اتفاقا داشتم فکر می‌کردم چقدر دخترش عقب‌افتاده می‌زنه‌. عروس منگول و کمونیست، خلایق هرچه لایق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کیم با رژیم گرفتن40کیلو وزن کم کرده هرکسی اضافه وزن داره از کیم الگو بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حداقل دیگه هر روز هر بی سروپایی براشون نسخه نابودی و محو از کره زمین نمیپیچه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخه کره شمالی از نظر منابع و اهمیت استراتژیک چی داره که آمریکا به اونجا حمله کنه
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇷
۱۷:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ژاپن و کره جنوبی خیلی متنفرند از آمریکا اما متأسفانه جرأت نمی‌کنند ؟؟اما کره شمالی سر خم نمیکنه دمش گرم ؟؟1
Iran (Islamic Republic of)
جعفر
۱۷:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیرو هوایی قدرتمندی نداشته باشین که کنترل آسمان خودتون رو به دست بگیره نیروی زمینی دریایی و سایر قوای مسلح تون فقط میشن هدف ساده برای درو کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچکسی نمیتونه ادعا کنه که ساختار دفاع هوایی ۱۰۰ درصد که هیچ حتی ۵۰ درصد داشته باشه...در عصر حال ،پهبتد حرف اول رو میزنه،بعد موشک...دیگه قدرتمند تر از سامانه‌های صهیونیستها نیست در جهانه،،دیدیم دیگه آبکش شدن..
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۰:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیروی هوایی هم لازمه و عالیه ،ولی مگر اسراییل توانست با نیروی هواییش جلوی داغون شدنش با موشک های ایرانی رو بگیره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه دختر ۱۳ ساله رو ریس بخش اتمی بکنی یعنی کاملا دیوانه ولقعی هست این بشر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا همین پالس دیوانگی که میده خودش بازدارنده هست و باعث میشه تاثیر بخش اتمی حتی بیش از دو برابر بشه یعنی میگه رئیسش این دختر سیزده ساله هست و فوق العاده بی تجربه هست و حتی ممکنه با یه تهدید ساده دستور حمله ی اتمی بده پس حتی تهدید و نکنید.
