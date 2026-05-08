وزیر خارجه آمریکا ادعا می‌کند که واشنگتن تا اواخر امروز، پاسخ ایران به طرح پیشنهادی برای پایان جنگ را دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن انتظار دارد امروز (جمعه) پاسخ ایران را درباره طرح آمریکا دریافت کند.

روبیو در پایتخت ایتالیا و در جریان دیدار با پاپ، به خبرنگاران گفت: «ما باید امروز آن را بدانیم. ما انتظار پاسخی از آنها داریم. خواهیم دید که پاسخ چه چیزی را در بر می‌گیرد. امید این است که این چیزی باشد که بتواند ما را در یک فرآیند جدی مذاکره قرار دهد.»

رسانه‌های کشورمان روز گذشته به نقل از یک مقام ایرانی گزارشی دادند که تهران همچنان در حال بررسی پیام‌های طرف آمریکایی است که از طریق میانجی پاکستانی دریافت کرده است. 

در همین حال، وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته ضمن استقبال از اخبار رسانه‌ها مربوط به احتمال امضای توافق میان ایران و آمریکا، بر پایبندی خود به اصل حفظ اسرار مذاکرات تأکید کرد گفت که اسلام‌آباد آماده میزبانی از مراسم امضای توافق است.

این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های غربی از جمله سی‌ان‌ان و وال استریت ژورنال مدعی شده‌اند که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به چارچوبی برای پایان دادن به جنگ جاری هستند و انتظار می‌رود تهران پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد صلح آمریکا به میانجی‌ها تحویل دهد.

منبع: سی ان بی سی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینا فقط حرف زور میفهمن
۱۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیخود کردی شما چکاره هستید برای دنیا تصمیم بگیرید
۲۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بشین تا بیاد ، بغلی بگیر
۳۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار دو بار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران و هم ترامپ جنایتکار و مزدورانشان عامل اصلی همه مشکلات و جنگ و ناامنی در سراسر منطقه و جهان بوده است.
۲۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت تروریستی آمریکا جنایتکار دو بار در مذاکره و هم دو بار در برقرار آتش‌بس به ایران خیانت کرده است.
ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
و ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا هنوز نفهمیده باج‌گیری در برابر ایران جواب نمی‌دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشکل اصلی ایران با آمریکا 100 سال دیگر هم از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
۶
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره خودش عامل اصلی جنگ بوده است.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران بوده است.
دریافت غرامت جنگ را باید در دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی پیگیری شود، نه از طریق مذاکره
۱۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله با موشک حتما پاسخ می‌دیم
۲۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۲۳:۰۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
انتظار به درک رفتن داشته باش سگ صورت سگ سیرت.
۵۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سرخپوست اپستینی
۶۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از کی تاحالا سرخپوست بودن بده؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه امروز نه فردا جواب نخواهید شنید مگر اینکه پاکستان از خود بگوید مذاکرات پاکستان دیگر شکست خورده در پاکستان مذاکره بی مذاکره
۴۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینقدر انتظار بکش تا زیر پات ترامپ هرز سبز بشه مردک دیوانه زنجیری
۱۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حیدر العراقي 🇮🇶
۲۰:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران ۹۰ میلیون جانفدا آماده شهادت دارد و باکي از احتمال حملات اتمي نیست. من از دور براي ایران دعا می‌کنم. چراکه ایران متعلق به امام حسین (ع) است.
۱۵۶
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
برو عراقی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفاً از طرف ما نظر نده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفاً از طرف مردم ایران نظر نده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی میری عراق؟؟؟ برات بلیط بگیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اتمی بزنند !!!
... میزنیم.
Iran (Islamic Republic of)
Mm
۲۲:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
از طرف خودت حرف بزن از راه دور
Iran (Islamic Republic of)
علی اقا
۲۲:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مارو حساب نکن داداش خودتو فامیلات برید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیسواد اصلا معنی بمب اتم را نمیدانی وگرنه ....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این بچه قبل جنگ و بعد پیروزی بر ونزوئلا خیلی مغرور شده بود ، الان یذره بادش خوابیده فردا بیشتر هم میخابه 🤣
۸۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکر نکنم زرنگ تر از این حرفاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقد رو دارید ماکه می‌دانیم کجاتان می سوره
۶۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت طبقاتی، ملغی باید گردد.
گردش آزاد اطلاعات، حق هر بنی بشر است.
به این تبعیض و رانت پایان دهید.
۵
۱۶۱
پاسخ دادن
