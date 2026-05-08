باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن انتظار دارد امروز (جمعه) پاسخ ایران را درباره طرح آمریکا دریافت کند.
روبیو در پایتخت ایتالیا و در جریان دیدار با پاپ، به خبرنگاران گفت: «ما باید امروز آن را بدانیم. ما انتظار پاسخی از آنها داریم. خواهیم دید که پاسخ چه چیزی را در بر میگیرد. امید این است که این چیزی باشد که بتواند ما را در یک فرآیند جدی مذاکره قرار دهد.»
رسانههای کشورمان روز گذشته به نقل از یک مقام ایرانی گزارشی دادند که تهران همچنان در حال بررسی پیامهای طرف آمریکایی است که از طریق میانجی پاکستانی دریافت کرده است.
در همین حال، وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته ضمن استقبال از اخبار رسانهها مربوط به احتمال امضای توافق میان ایران و آمریکا، بر پایبندی خود به اصل حفظ اسرار مذاکرات تأکید کرد گفت که اسلامآباد آماده میزبانی از مراسم امضای توافق است.
این اظهارات در حالی منتشر میشود که رسانههای غربی از جمله سیانان و وال استریت ژورنال مدعی شدهاند که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به چارچوبی برای پایان دادن به جنگ جاری هستند و انتظار میرود تهران پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد صلح آمریکا به میانجیها تحویل دهد.
منبع: سی ان بی سی