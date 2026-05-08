به مناسبت هفته کار و کارگر از کارگران نمونه مجتمع فولاد ظفر بناب تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کاظمی فر -همایش تجلیل از کارگران خلاق و متعهد مجتمع فولاد ظفر بناب همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر و پیرو کسب مقام در آیین اختتامیه جشنواره ملی امتنان با هدف قدردانی از زحمات قشر زحمتکش و منتخبین مجتمع فولاد ظفر برگزار گردید.

بر اساس این گزارش پیش از این گروه کار نمونه مجتمع فولاد ظفر بناب موفق شده بود در آیین اختتامیه جشنواره ملی امتنان مقام کسب کند.این موفقیت زمینه‌ساز برگزاری همایش تجلیل از کارگران خلاق و متعهد در این مجتمع صنعتی شد و در جریان این مراسم از کارگران نمونه، خلاق و متعهدی که در عرصه تولید و نوآوری نقش بسزایی ایفا کرده‌اند تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است که این همایش همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر برگزار شد تا ضمن ارج نهادن به زحمات این قشر پرتلاش، انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت‌ها در این مجموعه صنعتی ایجاد کند.