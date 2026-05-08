باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که سرویس امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به شین بت و پلیس این رژیم تروریستی، سه سرباز اسرائیلی و یک شهرکنشین را به ظن دست داشتن در فعالیتهای جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران دستگیر کردند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که مظنونین روابط دیرینهای با سازمانهای اطلاعاتی ایران داشتند که در چارچوب آن از مکانهای مختلف عکسبرداری و اموال را تخریب میکردند.
این روزنامه صهیونیستی افزود که دادستانی عمومی رژیم تروریستی اسرائیل علیه این افراد که مارس گذشته بازداشت شده بودند، امروز جمعه کیفرخواستهایی را ارائه کرد.
منبع: اسپوتنیک