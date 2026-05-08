باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصریح کرد: «در سفر کوتاهی که به پکن داشتم، با جناب وانگیی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتوگو کردم.»
عراقچی تاکید کرد: «با توجه به شراکت راهبردی عمیق میان دو کشور، مشورتهای مستمر و نزدیک با چین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.»
وزیر امور خارجه ایران نوشت: «در این دیدار، مسائل کلیدی از جمله جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه غرب آسیا، توسعه روابط تجاری و گسترش همکاریهای بینالمللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادیم.»
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پایان نوشت: «در این سفر بار دیگر مواضع حمایتی و سازنده چین از جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت. از حسن میزبانی آقای وانگیی و همکاران محترمشان صمیمانه سپاسگزارم.»