وزیر امور خارجه گفت: مشورت‌های مستمر و نزدیک با چین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصریح کرد: «در سفر کوتاهی که به پکن داشتم، با جناب وانگ‌یی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفت‌و‌گو کردم.»

عراقچی تاکید کرد: «با توجه به شراکت راهبردی عمیق میان دو کشور، مشورت‌های مستمر و نزدیک با چین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.»

وزیر امور خارجه ایران نوشت: «در این دیدار، مسائل کلیدی از جمله جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه غرب آسیا، توسعه روابط تجاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادیم.»

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پایان نوشت: «در این سفر بار دیگر مواضع حمایتی و سازنده چین از جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت. از حسن میزبانی آقای وانگ‌یی و همکاران محترمشان صمیمانه سپاسگزارم.»

برچسب ها: عراقچی ، چین
خبرهای مرتبط
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است
رد ادعای حمله ایران به نفتکش چینی در تنگه هرمز
تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس
چین: پکن به تلاش برای کاهش تنش ادامه خواهد داد
عراقچی: چین اعتقاد دارد ایران پس از جنگ با پیش از آن، متفاوت است
پیام تسلیت وزیرخارجه به خلیل الحیه، عضو شورای رهبری حماس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا مهم حیات هر چی داریم نداریم میدیم به چین اونم نصف قیمت
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
در این سیستم هر کس می خواهد بگوید من خیلی مهمم .
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا هم همینطور میگه!! یاللعجب
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشورت میده یا دستور؟
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشورت با چین یا دستور گرفتن از چین؟
۳
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان اخراج نیرو‌های امریکا از امارات و منطقه فرا رسیده است.
نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و نامنی در منطقه هستند
۲۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت تروریستی آمریکا جنایتکار دو بار در مذاکره و هم دو بار در برقرار آتش‌بس به ایران خیانت کرده است.
ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
و ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم.
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است