اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش ابر و وزش باد، رگبار و گردوخاک برای تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و باد پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر امروز جمعه تا فردا شنبه با بروز ناپایداری جوی در سطح استان، افزایش ابر و افزایش باد در بعضی ساعات بویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک با احتمال کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ۱۹ اردیبهشت قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر و حداقل دمای ۲۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و برای یکشنبه ۲۰ اردیبهشت صاف در بعد از ظهر افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۹ و ۱۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

منبع: اداره کل هواشناسی استان تهران