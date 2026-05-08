اعضای تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران راهی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران بامداد امروز (جمعه) به منظور حضور در اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا، با برنامه ریزی و تلاش فدراسیون و با وجود شرایط جنگی و محدودیت پروازها، تهران را به مقصد آلماتی قزاقستان ترک کرد. ملی‌پوشان کشورمان در دور نخست این مسابقات با تیم‌های چین، قزاقستان، هنگ‌کنگ، قرقیزستان و ازبکستان به رقابت خواهند پرداخت.

کادرفنی تیم ملی هندبال دختران زیر ۱۶ سال در پایان اردو‌های آماده‌سازی، نام ۱۶ بازیکن را در فهرست نهایی اعزام به این مسابقات قرار داد که اسامی آنها به شرح زیر است:

ریحانه حسینی، فاطمه شفیعی، آیسن بیگلری، تمنا آرام، نگار رضایی، نیایش منصوری، هستی میرآخوری، آیدا عرب، فاطمه اورنگی، نازنین‌زهرا بهارلو، دینا دزفولی، فاطمه دهقانی، مریم زمانی، زهرا راستاد، یسنا یزدانی‌مقدم و سارینا رفیعی

کادر فنی تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران را عزت‌الله رزمگز به عنوان مشاور فنی و آنالیزور، شیدا فلاحی به عنوان مربی، مینا کیانی سرپرست و زهره کشاورزیان به عنوان پزشک تشکیل می‌دهند.

منبع: فدراسیون هندبال