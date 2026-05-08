یک کارشناس مصری مدعی است که حضور جنگنده‌ها و نیرو‌های مصری در امارات صرفا ماهیت دفاعی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرلشکر دکتر محمد قشقوش، مشاور آکادمی نظامی برای مطالعات تکمیلی و استراتژیک، ادعا کرد که «نقش نظامی مصر در خلیج فارس صرفا دفاعی است.»

او در اظهاراتی به رادیو اسپوتنیک مدعی شد: «جنگنده‌ها و نیرو‌های مصری برای حمله به کسی پرواز نخواهند کرد، بلکه برای تامین امنیت برادرانمان در امارات و بقیه کشور‌های خلیج فارس در صورت هرگونه حمله‌ای، به پرواز درخواهند آمد.»

او افزود که «این موضع با قوانین بین‌المللی و سیاست قاطع مصر در دفاع از خود و برادران عربش سازگار است.»

امارات در جریان دیدار محمد بن زاید، رئیس امارات و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر از حضور جت‌های جنگنده مصری در خاک خود خبر داد. ابوظبی اعلام کرد که گروه جنگنده‌های مصری مستقر در امارات برای ارزیابی آمادگی، تقویت قابلیت‌های عملیاتی و آمادگی برای چالش‌های مختلف در آنجا حضور دارند. 

قشقوش توضیح داد که این ادغام بسته به ماهیت روابط بین منطقه‌ای و منطقه‌ای، شاهد مراحلی از ظهور و افول بوده است، اما به عنوان یک چارچوب جامع برای کشور‌های عربی همچنان پابرجا مانده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگنده های مصری ، جنگ منطقه ای ، امارات متحد عربی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
روجا
۱۱:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
السیسی دیکتاتور جلاد مصر وقتی که برادرانش در غز ه و فلسطین و لبنان و سوریه و لیبی و ..توسط اسرائیل و آمریکا قتل عام شدند و می شوند کجا بود ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر مرد بودین از مردم بی دفاع غزه حمایت میکردین به اونا کمک میکردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا هیچ غلطی نکرد با ناو هواپیمابر و جنگنده f35 مصر میخوای چه غلطی بکند با چهارتا جنگنده میراژ پوسیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هی ی ی ی ی ی ی...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آیا نیرو های مصری در دفاع از خود و برادران عرب (مردم غزه) سازگار نبودند ، که هیچ غلطی در مقابل اسرائیل نمی کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ها این اسرائیلی ها برادرانتان هستند
ولی بچه های غزه بردارنتان نبودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه دنیا می دانند که ایران فقط به پایگاههای آمریکا در منطقه
حمله می کند وکشورهایی که به آمریکا در خاک خودشان پایگاه
بدهند ، مجرمند !!!!
حالا مصر که می گوید حضور جنگده های آنها در امارات دفاعی است ، یعنی
مصر میخواهد از متخلف و مجرم دفاع کند؟!!!!
و ،،،،،،،،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات نخود هر اش حالا نخوداش تمام شده نخودمصری آورده.......
بدبختها تمام بوجه نظامیان با دوتا موشک دود میشه میره هوا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پول گرفتن والا برادران غزه که نزدیکتر بودند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
قابل توجه وزارت خارجه وقتی سیسی تماس میگیره بهش وقت ندهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشوری بی غیرت عربی مثل مصر که دایه دار امارات شده بوی حلوا به مشامش خورده والله عرضه داشت از فلسطینیان عرب زبان درمقابل اسرائیل دفاع می کرد.
حالا هم اربابش بهش دستور داده بیا امارات شاید ایران کوتاه بیاد
ولی ملت ونیروهای ایران وقتی جلوی آمریکا کوتا نمی آیند چگونه به فرعون مصر باخت می هد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مصر فقط گدایی می‌کند همی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین جنگنده ها رو با موشک وقتی روی زمین هستند بزنید . مصر مشکلات مالی زیادی داره و تحمل این خسارتها براش سنگینه.
به نظرم وقتش هم رسیده که باب المندب هم بسته بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتما نقشه دارن
Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۲۲:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینقدر زرنگی و تعصب داری چرا به برادران غربت در لبنان و فلسطین کمک نمیکنی
