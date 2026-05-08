باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرلشکر دکتر محمد قشقوش، مشاور آکادمی نظامی برای مطالعات تکمیلی و استراتژیک، ادعا کرد که «نقش نظامی مصر در خلیج فارس صرفا دفاعی است.»
او در اظهاراتی به رادیو اسپوتنیک مدعی شد: «جنگندهها و نیروهای مصری برای حمله به کسی پرواز نخواهند کرد، بلکه برای تامین امنیت برادرانمان در امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در صورت هرگونه حملهای، به پرواز درخواهند آمد.»
او افزود که «این موضع با قوانین بینالمللی و سیاست قاطع مصر در دفاع از خود و برادران عربش سازگار است.»
امارات در جریان دیدار محمد بن زاید، رئیس امارات و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر از حضور جتهای جنگنده مصری در خاک خود خبر داد. ابوظبی اعلام کرد که گروه جنگندههای مصری مستقر در امارات برای ارزیابی آمادگی، تقویت قابلیتهای عملیاتی و آمادگی برای چالشهای مختلف در آنجا حضور دارند.
قشقوش توضیح داد که این ادغام بسته به ماهیت روابط بین منطقهای و منطقهای، شاهد مراحلی از ظهور و افول بوده است، اما به عنوان یک چارچوب جامع برای کشورهای عربی همچنان پابرجا مانده است.
منبع: اسپوتنیک