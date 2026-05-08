رئیس پلیس راه استان قم از خروج از جاده و سقوط به دره، سواری پژو پارس و فوت راننده و مصدوم شدن یک سرنشین عصر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری  در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: عصر امروز ماموران پلیس راه قم -اراک از خروج از جاده و سقوط به دره سواری پژو پارس مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: متاسفانه در این حادثه راننده پژو در دم فوت و سرنشین دیگر نیز مجروح و به مراکز درمانی انتقال شد.

سرهنگ شاکری ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ رانندگی گفت: علت این حادثه رانندگی در دست بررسی است و توصیه می‌شود رانندگان عزیز قوانین رانندگی را رعایت کنند، با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و از عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ رانندگی نباشیم.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: حوادث رانندگی ، پلیس راه قم
خبرهای مرتبط
تصادف مرگبار موتورسیکلت و اتوبوس شهری در خیابان امام خمینی در قم
خط ویژه خیابان امام خمینی در قم یک‌طرفه شد
فوت کارگر شهرداری بر اثر تصادف با خودروی سواری در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
آخرین اخبار
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم
توقیف وانت حامل ماهواره‌های استارلینک و دستگیری متهم در قم
پرواز دختران قمی به سوی مسابقات قهرمانی هندبال آسیا