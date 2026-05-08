رئیس پلیس راه استان قم از خروج از جاده و سقوط به دره، سواری پژو پارس و فوت راننده و مصدوم شدن یک سرنشین عصر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: عصر امروز ماموران پلیس راه قم -اراک از خروج از جاده و سقوط به دره سواری پژو پارس مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: متاسفانه در این حادثه راننده پژو در دم فوت و سرنشین دیگر نیز مجروح و به مراکز درمانی انتقال شد.

سرهنگ شاکری ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ رانندگی گفت: علت این حادثه رانندگی در دست بررسی است و توصیه می‌شود رانندگان عزیز قوانین رانندگی را رعایت کنند، با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و از عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ رانندگی نباشیم.

منبع:پلیس قم