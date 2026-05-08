در پی درگیر شدن آمریکا با جنگ در غرب آسیا، اوکراین اعلام کرد که با کمبود شدید در کمبود موشک مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که پس از حملات گسترده زمستانی روسیه، با کمبود موشک‌های پدافند هوایی مواجه است و در همین حال، خود را برای حملات بیشتر آماده می‌کند.

یوری اینات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفت: «در حال حاضر، پرتابگر‌های اختصاص داده شده به واحد‌های خاص و باتری‌ها نیمه خالی هستند. آنها تعداد محدودی موشک دارند.»

اینات گفت: «امروز به دلیل مشکلات خاص در تأمین موشک، با کمبود شدید مواجه شده‌ایم.»

اوکراین برای رهگیری موشک، همچنان به شدت به سیستم‌های پدافند هوایی خارجی وابسته است.

در طول بیش از چهار سال جنگ، اوکراین با تأخیر و اختلال در دریافت پدافند هوایی از سوی متحدان مواجه بوده است. با توجه به اینکه واشنگتن در حال حاضر درگیر بن‌بست با ایران است و حجم زیادی از تجهیزات نظامی خود را در غرب آسیا استفاده کرده، اوکراین تحت فشار فزاینده‌ای برای تأمین این سامانه‌ها قرار دارد.

منبع: رویترز