رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه استفاده از مترو و اتوبوس بی آر تی در تهران رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید «علی لاریجانی و فرزندش» در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تامین مالی هزینه‌های ساخت و ساز ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف تهران از جمله منازل مسکونی گفت: تامین هزینه مشکل است، ولی به هر حال ما تلاش می‌کنیم درآمد ما به اندازه کافی باشد که بتوانیم خرابی‌ها را جبران کنیم.

رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت بلیت مترو و اتوبوس بی‌آرتی و قیمت آن اظهرکرد: امسال می‌توانستیم به اندازه تورم که ۴۷-۴۸ درصد بوده است، اضافه کنیم، اما ۲۵ درصد اضافه کردیم و اجرای آن را نیز به اواخر اردیبهشت موکول کردیم.

وی افزود: مجانی بودن هزینه مترو و اتوبوس‌های بی آر تی به دلیل روز‌های جنگ بود و تا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه استفاده از مترو و اتوبوس بی آر تی در تهران رایگان است

منبع: ایسنا