رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه استفاده از مترو و اتوبوس بی آر تی در تهران رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید «علی لاریجانی و فرزندش» در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تامین مالی هزینه‌های ساخت و ساز ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف تهران از جمله منازل مسکونی گفت: تامین هزینه مشکل است، ولی به هر حال ما تلاش می‌کنیم درآمد ما به اندازه کافی باشد که بتوانیم خرابی‌ها را جبران کنیم.

رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت بلیت مترو و اتوبوس بی‌آرتی و قیمت آن اظهرکرد: امسال می‌توانستیم به اندازه تورم که ۴۷-۴۸ درصد بوده است، اضافه کنیم، اما ۲۵ درصد اضافه کردیم و اجرای آن را نیز به اواخر اردیبهشت موکول کردیم.

وی افزود: مجانی بودن هزینه مترو و اتوبوس‌های بی آر تی به دلیل روز‌های جنگ بود و تا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه استفاده از مترو و اتوبوس بی آر تی در تهران رایگان است

منبع: ایسنا 

برچسب ها: مهدی چمران ، مترو
خبرهای مرتبط
جابه‌جایی ۳۶۳ میلیون مسافر مترو در ۱۴۰۴/ خط یک؛ پرترددترین
آخرین وضعیت احداث ایستگاهی با معماری تاریخی و «ماشین دودی»
ظرفی شارژ برقی در پایتخت به ۵۰۰ اتوبوس و ۳۵۰۰ تاکسی در شبانه‌روز رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس پول بلیط رو چطوری میخوان از مردم بگیرن ؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی دوران
۲۲:۵۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب چمران به مسوولیتون بگید "اتوبوس" رایگان نیس.
"اتوبوس بی آر تی" رایگان هست.
شفاف صحبت کردن بقاء مسولیت شما وهمکاران رو تضمین میکنه.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۱:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشهد حتی در عید نوروز رایگان نشد که قرار بود بشه از 15فروردین کرایه گران شد با کارت 3 هزار آزاد 10هزارتومان جالبه شورای شهر مخالف بود الان شهرداری تا جایی که من می دانم شهردار نداره ابلاغیه که برای افزایش کرایه زدن ننوشته از کدام سمت شورا یا اتوبوسرانی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای چمران بهتر نیست کمی استراحت کنید و از صندلی دل بکنید ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۲۱:۰۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مگه ۴۷ سال پیش نگفتید اتوبوس رایگان باشه ؟؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر این طرح در کل کلانشهرها اجرایی شود یعنی مترو و اتوبوس رایگان باشه در کاهش آلودگی خیلی تاثیر دارد و همچنین ترافیک کاهش می یابد و تصادفات کاهشی میشه..کاش دولت به جای این همه طرح کاهش آلودگی که هیچ تاثیری ندارند همین رایگان بودن وسایل نقلیه عمومی اجرایی کند نتیجه اش در سلامتی عمومی مردم و کاهش اتلاف بودجه عمومی دولت بسیار است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر تا پایان جنگ رایگان باشه خوبه
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر تا پایان جنگ رایگان باشه خوبه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نوغانچی صالح
۲۰:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
رایگان کردن مترو و اتوبوس در تهران کار خوبی هست اما دیگر شهرستان‌ها و روستا ها با گرانی‌ها حمل نقل چه کند لطفا برای شهر های کوچک و روستاها از بود بودجه کشوری امکانات خودرویی
بگذارید
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای همیشه رایگان،حق این مردم است.از طرفی دیگر مصرف بنزین کاهش می یابد.آلودگی کمتر می شود،تصادف ومرگ کاهش میابد.سر وصدا کم می شود.سودش ومزایا یش خیلی بیشتر است.آقای چمران حتما اجرایی شود.
۱
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرف حساب 👍
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
آخرین اخبار
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی
استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روز‌های حادثه و حماسه است