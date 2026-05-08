مراسم گرامیداشت و یادبود علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت و یادبود علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و فرزند دانشمند وی که در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیدند، با حضور جمعی از اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس، شخصیتهای سیاسی، کشوری و لشکری برگزار شد.
این مراسم امروز جمعه (۱۸ اردیبهشت) با حضور جمعی از مقامات و مسئوولان کشور از جمله «غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، عزتالله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی و گردشگری، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، حسن قشقاوی نماینده رباط کریم در مجلس، علی مطهری نماینده ادوار مجلس، ابراهیم عزیزی نماینده مجلس، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سخنگوی وزارت دفاع و تعدادی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی» در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد.