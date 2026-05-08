روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی مدعی شد که ترامپ برخلاف میل نتانیاهو بسوی پایان دادن به جنگ با ایران حرکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص ادعا که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال پایان دادن به جنگ است و عملا تایید می‌کند که به رژیم تروریستی اسرائیل اجازه نخواهد داد برای جلوگیری از این روند مداخله کند.

این روزنامه استدلال خود را بر شتاب قابل توجه بین عملیات برای باز کردن تنگه هرمز، سپس توقف عملیات و بازگشت به مسیر مذاکره با ایران بنا می‌کند و آن را گواهی بر تمایل آشکار واشنگتن برای مهار تشدید تنش می‌داند.

این روزنامه معتقد است که محاسبات آمریکا از ملاحظات گسترده‌تر بین‌المللی، از جمله رقابت با چین و تعهدات سیاسی و نمادین پیش رو، جدایی‌ناپذیر است و ادامه جنگ بدون پیروزی قاطع را به باری بر دوش کاخ سفید تبدیل می‌کند.

در این زمینه، ترامپ به دنبال تدوین یک توافق اولیه است که بر از سرگیری دریانوردی در خلیج فارس و کاهش فشار بر بازار‌های نفت تمرکز دارد، به عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات عمیق‌تر که به موضوع هسته‌ای می‌پردازد.

آموس هارل، تحلیلگر نظامی صهیونییتی، در روزنامه هاآرتص اشاره می‌کند، غیبت «قابل توجه» رژیم تروریستی اسرائیل از روند وقایع چند روز گذشته تصادفی نیست.

او اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، چهارشنبه گذشته ویدئویی منتشر کرد که در آن تایید کرد که «با ترامپ هماهنگی کامل» برای ترور فرمانده حزب‌الله داشته است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خود «هیچ اشاره‌ای به اسرائیل یا نتانیاهو نکرد».

هارل در گزارش خود استدلال کرد که ترامپ «در زمانی که به نظر می‌رسد اسرائیل قدرتی برای متوقف کردن او ندارد، به دنبال به حداقل رساندن ضرر‌های خود و پایان دادن به جنگ با ایران است.»

هاآرتص همچنین به برخی گزارش‌ها اشاره می‌کند که تیم رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهادی را که نتانیاهو در جریان سفرش به کاخ سفید در ۱۱ فوریه ارائه کرده بود، رد کرد؛ پیشنهادی که هدف آن تسریع سرنگونی رژیم ایران از طریق اقدام «شبه نظامیان کرد» (تجزیه‌طلبان) بود.

به نوشته این روزنامه، به نظر می‌رسد ایده «تغییر حکومت» در ایران که در آغاز جنگ مطرح شده بود، فراموش شده است، درست مانند وعده‌های قبلی نتانیاهو برای دستیابی به پیروزی کامل در غزه و لبنان.

این گزارش استدلال می‌کند که رابطه بین ترامپ و نتانیاهو وارد مرحله حساسی می‌شود، زیرا واشنگتن به تل‌آویو اجازه حملات نظامی محدودی در لبنان می‌دهد.

هاآرتص در پایان می‌نویسد حمله اخیر رژیم تروریستی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، به جای یک تغییر استراتژیک، منعکس کننده یک پیام فشار حساب شده بود، در حالی که این روزنامه اشاره می‌کند که هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها نیاز به چراغ سبز آمریکا دارد که اگر با اولویت ترامپ برای پایان دادن به جنگ و مهار پیامد‌های آن در تضاد باشد، در دسترس نخواهد بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ ، اسرائیل و آمریکا
گاردین: ایران «پروژه آزادی» ترامپ را به سخره گرفت
حمله وزیر دارایی آلمان به تصمیمات غیرمسئولانه ترامپ
واشنگتن‌پست: ۷۰ درصد توان موشکی ایران دست‌نخورده مانده است
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا نابودی کامل آمریکا و اسراییل، و با خاک یکسان شدنش ، نباید اینترنت وصل بشه
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۳:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شتر در خواب بیند پینه دانه
گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دو حرامزاده اپستینی
دو تروریست حرامزاده
Iran (Islamic Republic of)
mohammad
۲۲:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
وصل کنید بابا این نتو من تو 20سالگی چرا باید اخبار جنگو ترامپو موشکو حزب الله و مذاکره رو دنبال کنم؟ دو ماهه نت قطعه برا هیچکس مهم نیست اصلا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت ما رو وصل کنین خستمون کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این یک حیله جدید هست آنها تا ابد دنبال حیله ومکر هستند باید راه ها ی حیله بسته شود تا جنگ تمام بشه
Iran (Islamic Republic of)
کامنت من رو منتشر کن
۲۱:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید فیلترینگ رو بردارید تا فیلترشکن فروش وجود نداشته باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
که واشنگتن در حال ادامه نقض آتش‌بس در تنگه هرمز است.
که واشنگتن در حال ادامه نقض آتش‌بس در بندرعباس و قشم است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگه کسی نبوده که بکشه حتی کودک چهار ساله رو هم کشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با توجه به شناختی که از ترامپ دارم این خبر متعلق به یکی دو ساعت پیش بوده و الان ترامپ تشنه تر از هر زمان دیگری برای جنگ افروزی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا تو اینجور مسائل ادم لجبازیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ارواح شکمش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تکیه به نفت دودمان ایران و ایرانی را به باد می دهد
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۲۰:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکر نکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه معادله پیچیده ای!!!دوباره یک سناریوی جديد ولی در عین حال تکراری!!! همه می‌دونن که این حنا دیگر برای ماا رنگی ندارد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سگ کله زرد دیوانه نمیشود بهش اعتقاد کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعتقاد یا اعتماد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به این حیون زبون بسته چرا توهین میکنید
