باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص ادعا که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال پایان دادن به جنگ است و عملا تایید میکند که به رژیم تروریستی اسرائیل اجازه نخواهد داد برای جلوگیری از این روند مداخله کند.
این روزنامه استدلال خود را بر شتاب قابل توجه بین عملیات برای باز کردن تنگه هرمز، سپس توقف عملیات و بازگشت به مسیر مذاکره با ایران بنا میکند و آن را گواهی بر تمایل آشکار واشنگتن برای مهار تشدید تنش میداند.
این روزنامه معتقد است که محاسبات آمریکا از ملاحظات گستردهتر بینالمللی، از جمله رقابت با چین و تعهدات سیاسی و نمادین پیش رو، جداییناپذیر است و ادامه جنگ بدون پیروزی قاطع را به باری بر دوش کاخ سفید تبدیل میکند.
در این زمینه، ترامپ به دنبال تدوین یک توافق اولیه است که بر از سرگیری دریانوردی در خلیج فارس و کاهش فشار بر بازارهای نفت تمرکز دارد، به عنوان مقدمهای برای مذاکرات عمیقتر که به موضوع هستهای میپردازد.
آموس هارل، تحلیلگر نظامی صهیونییتی، در روزنامه هاآرتص اشاره میکند، غیبت «قابل توجه» رژیم تروریستی اسرائیل از روند وقایع چند روز گذشته تصادفی نیست.
او اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، چهارشنبه گذشته ویدئویی منتشر کرد که در آن تایید کرد که «با ترامپ هماهنگی کامل» برای ترور فرمانده حزبالله داشته است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خود «هیچ اشارهای به اسرائیل یا نتانیاهو نکرد».
هارل در گزارش خود استدلال کرد که ترامپ «در زمانی که به نظر میرسد اسرائیل قدرتی برای متوقف کردن او ندارد، به دنبال به حداقل رساندن ضررهای خود و پایان دادن به جنگ با ایران است.»
هاآرتص همچنین به برخی گزارشها اشاره میکند که تیم رئیسجمهور آمریکا پیشنهادی را که نتانیاهو در جریان سفرش به کاخ سفید در ۱۱ فوریه ارائه کرده بود، رد کرد؛ پیشنهادی که هدف آن تسریع سرنگونی رژیم ایران از طریق اقدام «شبه نظامیان کرد» (تجزیهطلبان) بود.
به نوشته این روزنامه، به نظر میرسد ایده «تغییر حکومت» در ایران که در آغاز جنگ مطرح شده بود، فراموش شده است، درست مانند وعدههای قبلی نتانیاهو برای دستیابی به پیروزی کامل در غزه و لبنان.
این گزارش استدلال میکند که رابطه بین ترامپ و نتانیاهو وارد مرحله حساسی میشود، زیرا واشنگتن به تلآویو اجازه حملات نظامی محدودی در لبنان میدهد.
هاآرتص در پایان مینویسد حمله اخیر رژیم تروریستی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، به جای یک تغییر استراتژیک، منعکس کننده یک پیام فشار حساب شده بود، در حالی که این روزنامه اشاره میکند که هرگونه تشدید بیشتر تنشها نیاز به چراغ سبز آمریکا دارد که اگر با اولویت ترامپ برای پایان دادن به جنگ و مهار پیامدهای آن در تضاد باشد، در دسترس نخواهد بود.
منبع: الجزیره