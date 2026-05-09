مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزارتن چای در کشور مصرف می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی رئیس سندیکای چای گفت: تاکنون ۱۶۰ کارخانه در استان های  گیلان و مازندران با سازمان چای قرارداد خرید منعقد کردند.

به گفته وی، با توجه به شرایط جوی، برداشت برگ سبز چای به آرامی در حال انجام است که بدلیل شرایط بارش پیش بینی می شود که برداشت چین دوم برگ سبز چای مناسب خواهد بود به طوریکه نسبت به سال قبل افزایش تولید خواهیم داشت.

حسنی ادامه داد: براساس آمار سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزارتن چای مورد نیاز کشور است که با نوسان نرخ ارز، مردم به سمت و سوی خرید چای داخل سوق پیدا می کنند که همین امر منجر به محدودیت صادرات چای شده است.

رئیس سندیکای چای با اشاره به وضعیت بازار چای بیان کرد: امسال دولت بهای برگ سبز چای درجه یک را ۷۲ درصد و درجه دو ۶۷ درصد افزایش داده به طوریکه قیمت هرکیلو برگ سبز درجه یک ۴۲ هزارتومان و درجه دو ۳۰ هزارتومان رسیده و از طرفی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده اثر گذاشته است که براین اساس افزایش ۷۰ درصدی قیمت چای ایرانی منطقی است.

برچسب ها: برگ سبز چای ، خرید تضمینی چای
خبرهای مرتبط
پرداخت مطالبات چایکاران به بیش از ۸۷ درصد رسید/۲۱ هزار و ۹۵۰ تن چای خشک تولید شد
۱۵ هزارتن برگ سبز چای خریداری شد
صادرات چای ۳۲ درصد افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
M
۰۹:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چی شده دوباره زدید به بازار چای نکنه دوباره چندین میلیارد دلار پول نیازدارید تا دوستان به نام چای بمالن به تن چون امثال شما هروقت راجع یک چیزی دل میسوزانید هزاردرصد بخوربخور خوبی توش خوابیده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمایتهای بی رویه از صنعت چای در دهه های گذشته
، افزایش قیمت غیر منطقی محصول نهایی را بهمراه
داشته است !!!
مضافا اینکه مشکلات چند لایه آتی در این خصوص
در انتظار مصرف کنندگان است !!!! که یکی از آنها ، عرضه
چای ایرانی با نام چای خارجی پس از اندکی تغییر با استفاده
از اسانس و ،،،،میباشد و ،،،،،،،،،،،!!!
متولیان اجرایی ، دستگاههای نظارتی و کمیسیون کشاورزی مجلس
میبایستی دقت لازم را داشته باشند !!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۰۸:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درحالی‌که باغات زیبای چای شمال در حال نابودی هستند صدا و سیما با افتخار چای خارجی تبلیغ میکند.اینکار باعث بیکاری کشاورزان چایکار و تعطیلی کارخانجات فرآوری چای و وابستگی به این محصول پر مصرف به بیگانگان میشود.
۱
۳
پاسخ دادن
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
آخرین اخبار
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات