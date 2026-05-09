مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزارتن چای در کشور مصرف می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی رئیس سندیکای چای گفت: تاکنون ۱۶۰ کارخانه در استان های گیلان و مازندران با سازمان چای قرارداد خرید منعقد کردند.

به گفته وی، با توجه به شرایط جوی، برداشت برگ سبز چای به آرامی در حال انجام است که بدلیل شرایط بارش پیش بینی می شود که برداشت چین دوم برگ سبز چای مناسب خواهد بود به طوریکه نسبت به سال قبل افزایش تولید خواهیم داشت.

حسنی ادامه داد: براساس آمار سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزارتن چای مورد نیاز کشور است که با نوسان نرخ ارز، مردم به سمت و سوی خرید چای داخل سوق پیدا می کنند که همین امر منجر به محدودیت صادرات چای شده است.

رئیس سندیکای چای با اشاره به وضعیت بازار چای بیان کرد: امسال دولت بهای برگ سبز چای درجه یک را ۷۲ درصد و درجه دو ۶۷ درصد افزایش داده به طوریکه قیمت هرکیلو برگ سبز درجه یک ۴۲ هزارتومان و درجه دو ۳۰ هزارتومان رسیده و از طرفی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده اثر گذاشته است که براین اساس افزایش ۷۰ درصدی قیمت چای ایرانی منطقی است.