باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی ایالات متحده ساعتی پیش مدعی شد که نیرو‌های این کشور، دو کشتی ایرانی را که قصد داشتند در یکی از بنادر ایران در دریای عمان پهلو بگیرند، هدف قرار دادند.

گفته شده نام این دو کشتی «سودا» و «سی استار ۳» است و دودکش‌های هر دو به وسیله یک فروند جنگنده F/A-۱۸ Super Hornet هدف قرار گرفته است.

برد کوپر، فرمانده سنتکام می‌گوید این اقدام در راستای ادامه محاصره تنگه هرمز انجام شده است.

به طور جداگانه، رسانه‌های داخلی کشورمان از تبادل آتش محدود با دشمن آمریکایی در مجاورت تنگه هرمز خبر دادند. رسانه‌ها می‌گویند از دو ساعت پیش، صدای تیراندازی در نزدیک تنگه هرمز شنیده می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرده است که تهران در صورت لزوم، به هرگونه تجاوز یا ماجراجویی جدید «با قدرت» پاسخ خواهد داد.

منبع: الجزیره