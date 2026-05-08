سنتکام مدعی شده دو کشتی را که قصد پهلوگرفتن در یک بندر ایرانی داشته‌اند، هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی ایالات متحده ساعتی پیش مدعی شد که نیرو‌های این کشور، دو کشتی ایرانی را که قصد داشتند در یکی از بنادر ایران در دریای عمان پهلو بگیرند، هدف قرار دادند.

گفته شده نام این دو کشتی «سودا» و «سی استار ۳» است و دودکش‌های هر دو به وسیله یک فروند جنگنده F/A-۱۸ Super Hornet هدف قرار گرفته است. 

برد کوپر، فرمانده سنتکام می‌گوید این اقدام در راستای ادامه محاصره تنگه هرمز انجام شده است.

به طور جداگانه، رسانه‌های داخلی کشورمان از تبادل آتش محدود با دشمن آمریکایی در مجاورت تنگه هرمز خبر دادند. رسانه‌ها می‌گویند از دو ساعت پیش، صدای تیراندازی در نزدیک تنگه هرمز شنیده می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرده است که تهران در صورت لزوم، به هرگونه تجاوز یا ماجراجویی جدید «با قدرت» پاسخ خواهد داد.

منبع: الجزیره

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بخدا اگه معنی ادعارو بدونید...
ادعا یعنی حرفی که پایه و اساس نداره و صحت نداره.
چرا هرکی دهنش باز میشه و یه حرفی میزنه شما میگید ادعا؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله کرده به علاوه تعرض به مناطق ساحلی ایران
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
میشه کلمه ادعا رو دیگه تکرار نکنید آخرش نفهمیدیم شما دروغ میگید یا اونا
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سرنوشت کشتی هاچی شد؟
یعنی چی درصورت لزوم پاسخ میدین
ازکجاخبرای درست ودنبال کنیم که سانسورنشده وکامل باشن؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما خودمون از وضعیت نفت کش های کشورمون بیخبریم که سنتکام بخواد خبرشو بده؟؟!!! اگرهم خبردارید دیگه" ادعای سنتکام " چیه؟!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بزنیدشون نابودش کنید ناو و ناوچه رو بترکونید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا نمیزنید.تمام کشتی های ما رو دارن میزنن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید ناوهای آمریکا غرق میشد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
توپ رد شد بازيکن نباید رد شد بازيکن رد شد توپ نباید رد بشه...پسران نیروهای مسلح این تاکتیک رو فراموش نکنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگه ادامه آتش بس معنا نداره. کلا آمریکا همون موقع که محاصره دریایی رو شروع کردند یعنی آتش بس بی آتش بس. شما چرا ادامه دادی یک طرفه؟! ظلم کردین به مردم و خون شهداء
۲۹
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۰:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سنتکام آمریکا غلط کرد،دو تا زد چهار تا بزنید.تمام.حتی یک گرم اورانیوم و هیچ محدودیتی در دفاع از کشورمان ایران را قبول نکنید.
۴۷
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا زده چرا جواب محکم نمی‌دهیم، نزنید محکم تر می زنند آنها آمدن که بزنند، باید از منطقه دور شوند، نزدیک شدند امتحان کنند
۲۵
۶۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
که واشنگتن در حال نقض آتش‌بس در بندرعباس و قشم است
۴
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جواب ها در خور جنایت ها نیست وقتی به لنج باری شلیک می شود و عده ای از هموطنان مفقود میشوند باید جدر جواب دهید که همان خسارت مالی و جانی و شاید بیشتر با اطمینان وارد شود
۱۸
۸۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا غلط کرده،بایدجوابش راداد.
۴۴
۵۸
پاسخ دادن
