وزیر ورزش و جوانان قهرمانی تیم وزنه‌برداری جوانان را در مسابقات جهانی مصر تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب ۶ مدال طلا، ۷ نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی جهان، با اقتدار قهرمان شد و مصر و ونزوئلا به ترتیب دوم و سوم شدند.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با تبریک فتح سکوی جهانی توسط جوانان ایران، این قهرمانی را طلوع دوباره شکوه در وزنه‌برداری و گامی بلند برای آینده‌ی این رشته برشمرد.

متن پیام تبریک دکتر دنیامالی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی مقتدرانه تیم وزنه‌برداری جوانان در اسماعیلیه مصر، نمایش شکوهِ «نسل نوخاسته» پولاد سرد ایران بود.

درخشش بر سکوی نخست جهان، نویدبخش بازگشت به عصر طلایی این رشته‌ی ریشه‌دار است.

انتظار می‌رود با تکیه بر این سرمایه‌های ناب و با تداوم برنامه‌ریزی‌های منسجم و علمی، این قهرمانی، تنها سرآغازی برای فتح قله‌های ناگویا و تثبیت اقتدار ایران در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس باشد.

به همت بلندتان درود می‌فرستم و امیدوارم این مسیر سخت، با مدال‌های خوش‌رنگ‌تر به مقصد بزرگ خود برسد.

کسب این عنوان را به قهرمانان، مربیان و مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری تبریک می‌گویم و برای شما در ادامه راه برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت می‌کنم.

