باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی و فرزندش در مسجد امام صادق (ع) با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با شهید لاریجانی گفت: او شخصیتی با تفکر راهبردی، نگاه حل مسئله، رویکرد بلندنگر و همه‌جانبه‌نگر بود و می‌توانست در مدیریت بحران جنگ ظالمانه، کمک بزرگی به منافع ملی ایران کند.

وی افزود: تجلیل گسترده مردم از این شخصیت نشان می‌دهد ملت ایران قدردان کسانی هستند که برای کشور و مردم جان‌فشانی می‌کنند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به آثار تاریخی کشور اظهار کرد: تاکنون ۱۴۹ اثر تاریخی آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند که بخشی از آنها در مناطق نظامی قرار دارند و هنوز امکان بررسی کامل آنها فراهم نشده است.

وی میزان خسارات اولیه را حدود ۷.۵ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: با سازمان ملل، یونسکو، لاهه و دیگر نهاد‌های بین‌المللی مکاتبه کرده‌ایم و یونسکو نیز قول داده در نخستین فرصت هیأتی را به تهران اعزام کند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه بیش از ۴۰ رسانه بین‌المللی از جنایات دشمن در تهران و اصفهان گزارش تهیه کرده‌اند که در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب یافت، گفت: این حملات نشان داد دشمن هیچ حد و مرز انسانی و اخلاقی برای فرهنگ و تمدن ایران قائل نیست.

وی تأکید کرد: رژیم کودک‌کش که فاقد ریشه تاریخی و تمدنی است، تحمل تمدن بزرگی همچون ایران را ندارد. سابقه این رژیم کمتر از یک قرن است و ماهیتی اشغالگر دارد.

صالحی امیری افزود: ما با پویشی که در سطح ملی و جهانی ایجاد کرده‌ایم، به دنبال این هستیم که با همت ایرانیان در داخل و خارج این ۱۴۹ بنا را مرمت کنیم.

وزیر میراث فرهنگی همچنین از آغاز عملیات آواربرداری و مطالعات فنی برای مرمت بنا‌های تاریخی خبر داد و گفت: در روز‌های آینده عملیات مرمت توسط متخصصان آغاز خواهد شد.

وی از ایرانیان داخل و خارج کشور که برای مشارکت در بازسازی بنا‌های تاریخی اعلام آمادگی کرده‌اند، قدردانی کرد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ اخیر را در کنار تهدیدها، فرصتی طلایی برای شکل‌گیری انسجام ملی دانست و گفت: پس از حوادث دی‌ماه، کشور وارد مرحله‌ای از وفاق و همبستگی ملی شد که این موضوع را نباید به نام هیچ فرد یا جریانی ثبت کرد. این یک عنایت الهی بود.

وی افزود: در جریان جنگ، مردم، دولت و میدان در کنار یکدیگر ایستادند و دولت تلاش کرد مردم جز دغدغه جنگ، دغدغه دیگری نداشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به آمار سفر‌های نوروزی گفت: از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، بیش از ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار سفر در کشور ثبت شد. خوشبختانه کمترین نگرانی و شکایت را از سوی مردم داشتیم. هر کسی در هر نقطه‌ای از ایران قرار گرفته بود، کالا‌های اساسی فراهم بود.

وی ادامه داد: سفر امسال از مناطق ناامن به مناطق امن بود. ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به روستا‌ها سفر کردند، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به مازندران و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز به گیلان رفتند و جنس سفر‌های نوروزی امسال با سال‌های گذشته متفاوت بود.

صالحی‌امیری از تدوین برنامه‌ای ویژه برای رونق سفر و گردشگری پس از پایان جنگ خبر داد و گفت: با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درباره حمایت‌های لازم گفت‌و‌گو شده و پس از اعلام پیروزی ملت ایران، برنامه آغاز خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت برای توسعه روستا‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار ۶ همت برای اشتغال روستایی هزینه کردیم و تاکنون ۲۹ هزار نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: دولت معتقد است سبک زندگی می‌تواند از کلانشهر‌ها به روستا‌ها بازگردد و فرهنگ، خوراک، پوشاک و صنایع‌دستی روستایی باید احیا شود و ما آن‌را آغاز کرده‌ایم.

منبع: ایسنا