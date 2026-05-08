رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که متاسفانه تاکنون ریالی پرداخت نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که تاکنون استان خوزستان رکوردار خرید است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال در بحث تولید گندم استان خوزستان رکورد بزند و در استان های دیگر برداشت در حال انجام است.

ایمانی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، افزود: ارزش گندم خریداری ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله رشد ۸ برابری قیمت کود و دیگر نهاده ها، کشاورزان نیاز به نقدینگی برای استمرار و پایداری تولید دارند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۸۵ درصد غذای مردم در داخل تامین می شود، افزود: تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان، تسریع در پرداخت مطالبات و حمایت از تولیدکنندگان تا امنیت غذایی دچار آسیب نشود.

وی با اشاره به تاثیر واردات گندم با ارز ترجیحی بر تولید داخل بیان کرد: دولت ها ذخایر استراتژیک برای مواقع ضروری دارند که براین اساس دولتمردان در شرایط فعلی حداکثر تلاش می کنند تا مدت زمان ذخایر استراتژیک را افزایش دهند و هیچ ارتباطی به تولید داخل ندارد چراکه امسال برآوردها حاکی از خودکفایی گندم در داخل است، از طرفی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات گندم مصوبه بودجه کشور است و این واردات صرفا در اختیار دولت است که با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات در بازارهای جهانی اثر سو بر تولید داخل ندارد.

ایمانی ادامه داد: گزارش ها از استان ها حاکی از آن است که هرکیلو گندم با نرخ ۶۰ هزارتومان در بازار آزاد خریداری می شود، اما بارها تاکید بر این موضوع است که تحویل گندم به مراکز خرید به نفع دولت است، از این رو امیدواریم منابع اعتباری هرچه سریع تر تامین شود.

این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه هنوز مشخص نیست دولت چگونه می خواهد مطالبات را پرداخت کند، کماکان کشاورزان گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید می دهند، اما با استمرار وقفه در روند پرداخت ها کشاورزان گندم تولیدی را روانه بازار می کنند و همواره این نگرانی وجود دارد که امیدواریم دولتمردان به این موضوع توجه کنند.