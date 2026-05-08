رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که متاسفانه تاکنون ریالی پرداخت نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که تاکنون استان خوزستان رکوردار خرید است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال در بحث تولید گندم استان خوزستان رکورد بزند و در استان های دیگر برداشت در حال انجام است.

ایمانی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، افزود: ارزش گندم خریداری ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله رشد ۸ برابری قیمت کود و دیگر نهاده ها، کشاورزان نیاز به نقدینگی برای استمرار و پایداری تولید دارند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۸۵ درصد غذای مردم در داخل تامین می شود، افزود: تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان، تسریع در پرداخت مطالبات و حمایت از تولیدکنندگان تا امنیت غذایی دچار آسیب نشود.

وی با اشاره به تاثیر واردات گندم با ارز ترجیحی بر تولید داخل بیان کرد: دولت ها ذخایر استراتژیک برای مواقع ضروری دارند که براین اساس دولتمردان در شرایط فعلی حداکثر تلاش می کنند تا مدت زمان ذخایر استراتژیک را افزایش دهند و هیچ ارتباطی به تولید داخل ندارد چراکه امسال برآوردها حاکی از خودکفایی گندم در داخل است، از طرفی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات گندم مصوبه بودجه کشور است و این واردات صرفا در اختیار دولت است که با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات در بازارهای جهانی اثر سو بر تولید داخل ندارد.

ایمانی ادامه داد: گزارش ها از استان ها حاکی از آن است که هرکیلو گندم با نرخ ۶۰ هزارتومان در بازار آزاد خریداری می شود، اما بارها تاکید بر این موضوع است که تحویل گندم به مراکز خرید به نفع دولت است، از این رو امیدواریم منابع اعتباری هرچه سریع تر تامین شود.

این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه هنوز مشخص نیست دولت چگونه می خواهد مطالبات را پرداخت کند، کماکان کشاورزان گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید می دهند، اما با استمرار وقفه در روند پرداخت ها کشاورزان گندم تولیدی را روانه بازار می کنند و همواره این نگرانی وجود دارد که امیدواریم دولتمردان به این موضوع توجه کنند.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
پرداخت سالانه ۲۵۰ همت یارانه به نان
خرید تضمینی گندم به بیش از ۳۰۰ هزارتن رسید
مشکلی در تامین آرد و نان وجود ندارد/پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵