استاد دانشگاه بریتانیا گفت: آمریکایی‌ها همواره و به طور ساختاری آتش‌بس را نقض می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - دیوید میلر، استاد دانشگاه بریتانیا در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: آمریکایی‌ها به مرور می‌فهمند که نیروی دریایی‌شان در برابر پهپاد‌ها و موشک‌ها قدرتمند نیست و به سمت راهبرد مهار حرکت می‌کنند. از طرفی، این ادعا که آنها آتش‌بس را نقض نمی‌کنند، کاملاً شبیه این ادعاست که صهیونیست‌ها آتش‌بس را نقض نمی‌کنند؛ همان‌هایی که اعضای برجسته مقاومت را ترور می‌کنند، شمار زیادی از غیرنظامیان را می‌کشند و تا جایی که بتوانند زیرساخت‌های غیرنظامی را در کل مناطق جنوبی نابود می‌کنند. به زعم آنها، اینها نقض آتش‌بس نیست.

میلر ادامه داد: پس ما در یک جهان موازی زندگی می‌کنیم، که هم ادبیات آمریکایی‌ها و هم ادبیات صهیونیست‌ها اسیر توهم و فریبکاری شده است؛ وقتش رسیده این فضا از بین برود. همانطور که شب گذشته در تنگه هرمز دیدیم، باید شاهد پیامد‌های جدی برای آمریکایی‌ها باشیم؛ چراکه آنها همواره و به طور ساختاری آتش‌بس را نقض می‌کنند و باید در قبالش پاسخگو باشند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب همه دنیا میدونننننن آمریکا نقض اتش بس کرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
معلوم که باید پاسخگو باشن
Iran (Islamic Republic of)
M
۲۰:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حقیقتا ازاینکه تمام انگلیسی ها اینچنین درجنگها از ما حمایت میکنند خیلی عجیب وغریب نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بشین تا باشن
