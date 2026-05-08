باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس‌اتم روسیه، با تایید آرامش نسبی اوضاع در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، خاطرنشان کرد که هیچ حمله‌ای به تاسیسات اطراف این نیروگاه مشاهده نشده است.

لیخاچف توضیح داد که واحد اول این نیروگاه همچنان با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در همین زمینه، لیخاچف اظهار داشت که محل ساخت واحد‌های جدید با برگشتن حدود ۲۲۰۰ کارمند محلی درحال بازگشت به حالت عادی است و بر آمادگی این شرکت برای بازگرداندن سریع و کامل کارمندان خود در صورت رفع خطر از سرگیری جنگ علیه ایران تاکید کرد.

رئیس این شرکت روسی همچنین از قصد روس‌اتم برای آغاز ارسال تجهیزات رآکتور واحد دوم به ایران در سال ۲۰۲۷ خبر داد.

شایان ذکر است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سواحل جنوبی کشور در خلیج فارس واقع شده است و تنها تاسیسات هسته‌ای برای تولید برق در کشور است. این نیروگاه توسط شرکت روسی روس‌اتم اداره و پشتیبانی فنی می‌شود.

منبع: المیادین