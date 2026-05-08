سخنگوی وزارت امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به تعرضات و تحرکات نظامی اخیر آمریکا و متعاقبا لفاظی‌های سخیف مقامات آمریکایی درباره جمهوری اسلامی ایران، نوشت:

«خزیدن‌های شبانه و برچسب‌های ساده‌لوحانه مانند «سیلی سبک»، نمی‌تواند بی‌آبرویی بزرگی را که محصول سوء محاسبه، حرص و طمع، بی‌مسئولیتی، قانون‌شکنی، و خودشیفتگی است، ترمیم کند. 

پیامد‌های این ماجراجویی‌های هوس‌رانه و رفتار‌های رذیلانه اکنون برای همه آشکار شده و توییت‌های آشفته و هذیان‌گونه دیگر هیچ تاثیری بر واقعیت‌ها نمی‌گذارد، هرچند برخی هرچه بیشتر در باتلاق خودساخته فرو می‌روند، در توجیه آن خلاق‌تر می‌شوند!»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت ما مردم رو هم وصل کنید به امریکا فحش بدیم.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نبود اینترررررررررررررنت چی ؟
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودتون خوب اینترنت دارین دم ودق توئیت میزنید ک دشمن ببینه پس ما آدم نیستین
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
که واشنگتن در حال نقض آتش‌بس در بندرعباس و قشم است
۱
۴۲
پاسخ دادن
