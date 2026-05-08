معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: با توجه به وزش باد و طوفان و ریزش نزولات آسمانی در مناطق مختلف تهران که باعث شکستگی درختان شده است، در محل‌های ناامن توقف نکنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر در توضیح بیشتر اظهار کرد: با توجه به رصد‌های پلیس راهور تهران بزرگ در مناطق مختلف، ریزش باران رحمت و وزش باد نسبتاً سنگین در شهر تهران باعث شده است تا در برخی از نقاط شاهد شکستگی درختان و سقوط آن بر روی سطح معابر و حتی در برخی از نقاط روی خودرو‌ها باشیم.

 وی با توصیه به رانندگان برای احتیاط در تردد در مناطق مختلف، تأکید کرد: از توقف در محل‌های ناامن خودداری نمایید و با همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ و دیگر ارگان‌های خدماتی پایتخت که نسبت به تسهیل تردد و جمع آوری درختان در معابر در حال فعالیت هستند، همکاری لازم را داشته باشید.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، طوفان
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
طوفان ویرانگر در ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا + فیلم
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب آزادراه و جاده چالوس
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران در فیروزکوه و مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
آخرین اخبار
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی
استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روز‌های حادثه و حماسه است