باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر در توضیح بیشتر اظهار کرد: با توجه به رصد‌های پلیس راهور تهران بزرگ در مناطق مختلف، ریزش باران رحمت و وزش باد نسبتاً سنگین در شهر تهران باعث شده است تا در برخی از نقاط شاهد شکستگی درختان و سقوط آن بر روی سطح معابر و حتی در برخی از نقاط روی خودرو‌ها باشیم.

وی با توصیه به رانندگان برای احتیاط در تردد در مناطق مختلف، تأکید کرد: از توقف در محل‌های ناامن خودداری نمایید و با همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ و دیگر ارگان‌های خدماتی پایتخت که نسبت به تسهیل تردد و جمع آوری درختان در معابر در حال فعالیت هستند، همکاری لازم را داشته باشید.

منبع: پلیس