باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تحلیلگران میگویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل آغاز جنگ علیه ایران، با افزایش واکنشهای داخلی روبهرو است و عواملی مانند افزایش قیمت سوخت، تنش با متحدان خلیج فارس، افزایش انتقادات داخلی و دیدار قریبالوقوع با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، فضا برای تصمیمگیری او محدود کرده است.
در همین راستا، اوان کوپر، تحلیلگر اندیشکده استیمسون میگوید: «ترامپ در داخل با فشار قابل توجهی برای پایان دادن به جنگ روبهرو است. به نظر میرسد خود ترامپ هم مشتاق پایان دادن به جنگ با ایران است، اما برای انجام این کار با محدودیتهای بزرگی روبهرو است.»
کوپر گفت که ترامپ از نظر داخلی تحت فشار است که با دادن امتیازات عمده به ایران، به ویژه در مورد نفوذ تهران بر تنگه هرمز یا آینده برنامه هستهای آن، ضعیف به نظر نرسد.
او گفت: «همچنین چالشهای بزرگی در رابطه با خواستههای متضاد اسرائیل و کشورهای شریک خلیج فارس وجود دارد که مسیر رسیدن به یک توافق پایدار برای پایان دادن به جنگ را محدود میکند.»
فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ معتقد است توافق بالقوه با ایران میتواند ظرف «یک هفته» نهایی شود. با این حال، روز بعد، طرفها در نزدیکی تنگه هرمز به تبادل آتش پرداختند که شکنندگی هرگونه پیشرفت دیپلماتیک را برجسته میکند.
در همین حال، جک کلیتون، تحلیلگر سیاست خارجی ایالات متحده میگوید که ترامپ از نظر سیاسی نمیتواند توافقی را تحمل کند که ضعیفتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) باشد که در دوره باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا امضا شد. زیرا ترامپ بارها در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و دوران ریاست جمهوری خود از آن انتقاد کرده است.
تحلیلگران میگویند که پیامدهای اقتصادی ناشی از این جنگ به یکی از قویترین محرکهای واشنگتن برای کاهش تنش تبدیل شده است. این جنگ، کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده و باعث افزایش قیمت سوخت در بازارهای بینالمللی شده است. برای دولت ترامپ، افزایش قیمت بنزین خطر تبدیل شدن به یک چالش بزرگ داخلی را به همراه دارد.
کلیتون گفت: «واضح است که دولت ترامپ پیشبینی نمیکرد که ایران تنگه هرمز را ببندد و این به ایران کمک کرده است تا به یک قدرت اقتصادی قویتر از قبل از شروع جنگ تبدیل شود. ترامپ نسبت به بازارها و قیمت انرژی بسیار محتاط است، به همین دلیل است که اظهارات مختلفی را برای آرام کردن بازارها بیان میکند».
قیمت سوخت در ایالات متحده از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و فشار بر مصرفکنندگان آمریکایی که از قبل با هزینههای بالای زندگی دست و پنجه نرم میکنند را افزایش داده است.
کلیتون گفت ترامپ به خوبی از پیامدهای سیاسی تورم و افزایش قیمت سوخت آگاه است؛ زیرا افزایش هزینههای زندگی نقش قابل توجهی در شکست دموکراتها در انتخابات سال گذشته داشت.
کوپر گفت: هزینههای سیاسی جنگ به طور فزایندهای قابل مشاهده است. این جنگ هرگز محبوب نبود، اما افزایش هزینههای سوخت، عواقب این درگیری را برای آمریکاییها بسیار آشکارتر میکند.
این جنگ همچنین انتقاد چهرههای برجسته محافظهکار از جمله تاکر کارلسون و مگین کلی را برانگیخته است که ترامپ را به کنار گذاشتن تعهد خود برای جلوگیری از جنگهای پرهزینه خارجی متهم کردهاند.
نظرسنجی انجام شده توسط واشنگتن پست-ایبیسی-ایپسوس که در اواخر ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که ۶۱ درصد از مردم آمریکا معتقدند که دخالت نظامی در ایران یک اشتباه بوده است، در حالی که ۴۴ درصد گفتند که به دلیل افزایش هزینههای سوخت، کمتر رانندگی میکنند.
با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای ایالات متحده در ماه نوامبر، تحلیلگران میگویند جمهوریخواهان به طور فزایندهای نگران این هستند که جنگ به یک بار سیاسی تبدیل شود.
نظرسنجی واشنگتن پست-ایبیسی-ایپسوس نشان داد که میزان عدم رضایت از ترامپ به ۶۲ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح در دو دوره ریاست جمهوری اوست.
کلیتون گفت حتی کاهش سریع تنشها هم ممکن است بلافاصله آسیب سیاسی را جبران نکند. او گفت: «حتی اگر او تازه شروع به انجام اقداماتی برای کاهش تنش در جنگ کرده باشد، ممکن است به چشمانداز میاندورهای او و جمهوریخواهان کمکی نکند، زیرا همیشه در عملکرد اقتصادی تأخیر زمانی وجود دارد. بهبود شرایط اقتصادی زمان میبرد».
با این حال، کوپر گفت که به نظر میرسد ترامپ کمتر بر پیامدهای سیاسی گستردهتر برای جمهوریخواهان تمرکز دارد و بیشتر بر نمایش قدرت فردی خود متمرکز است. او گفت: «ترامپ قاطعانه معتقد است که جمهوریخواهان باید در هر صورت از او حمایت کنند و او به آنها بدهکار نیست».
کوپر در همین حال، به نگرانی فزاینده در محافل جمهوریخواهان در مورد چگونگی تأثیر پیامدهای جنگ بر رقابتهای آسیبپذیر کنگره اشاره کرد. او گفت: «اگر ببینیم برخی از جمهوریخواهان در رقابتهای انتخاباتی شروع به محکوم کردن جنگ با ایران میکنند، خواهیم فهمید که آنها احساس میکنند که گزینههای دیگری ندارند و باید با انتقاد از ترامپ خود را نجات دهند».
ترامپ پیش از نشست برنامهریزی شده خود با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در هفته آینده، با فشارهای فزاینده بینالمللی روبهرو است.
با توجه به اینکه جنگ ایران باعث اختلالات عظیم جهانی شده است، تحلیلگران میگویند که شی جین پینگ فرصتی دارد تا با تحت فشار قرار دادن ترامپ برای پایان دادن به این جنگ، به عنوان یک رهبر مسئولیتپذیرتر ظاهر شود، که این امر ایالات متحده را به عنوان قدرت ضعیفتر نشان میدهد.
کلیتون گفت که چین همچنین ممکن است به دنبال استفاده از این بحران برای تعمیق روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و ایران باشد. او به علاقه روزافزون چین به گسترش زیرساختها و مسیرهای تجاری که خلیج فارس را به دریای سرخ متصل میکند اشاره کرد.
منبع: آناتولی