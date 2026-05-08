تحلیلگران می‌گویند پیامد‌های اقتصادی جنگ، انتخابات کنگره و سفر هفته آینده ترامپ به چین، همه از عواملی هستند که او را برای پایان جنگ تحت فشار قرار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تحلیلگران می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل آغاز جنگ علیه ایران، با افزایش واکنش‌های داخلی رو‌به‌رو است و عواملی مانند افزایش قیمت سوخت، تنش با متحدان خلیج فارس، افزایش انتقادات داخلی و دیدار قریب‌الوقوع با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، فضا برای تصمیم‌گیری او محدود کرده است.

در همین راستا، اوان کوپر، تحلیلگر اندیشکده استیمسون می‌گوید: «ترامپ در داخل با فشار قابل توجهی برای پایان دادن به جنگ رو‌به‌رو است. به نظر می‌رسد خود ترامپ هم مشتاق پایان دادن به جنگ با ایران است، اما برای انجام این کار با محدودیت‌های بزرگی رو‌به‌رو است.»

کوپر گفت که ترامپ از نظر داخلی تحت فشار است که با دادن امتیازات عمده به ایران، به ویژه در مورد نفوذ تهران بر تنگه هرمز یا آینده برنامه هسته‌ای آن، ضعیف به نظر نرسد.

او گفت: «همچنین چالش‌های بزرگی در رابطه با خواسته‌های متضاد اسرائیل و کشور‌های شریک خلیج فارس وجود دارد که مسیر رسیدن به یک توافق پایدار برای پایان دادن به جنگ را محدود می‌کند.»

فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ معتقد است توافق بالقوه با ایران می‌تواند ظرف «یک هفته» نهایی شود. با این حال، روز بعد، طرف‌ها در نزدیکی تنگه هرمز به تبادل آتش پرداختند که شکنندگی هرگونه پیشرفت دیپلماتیک را برجسته می‌کند.

در همین حال، جک کلیتون، تحلیلگر سیاست خارجی ایالات متحده می‌گوید که ترامپ از نظر سیاسی نمی‌تواند توافقی را تحمل کند که ضعیف‌تر از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) باشد که در دوره باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا امضا شد. زیرا ترامپ بار‌ها در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و دوران ریاست جمهوری خود از آن انتقاد کرده است.

فشار اقتصادی افزایش می‌یابد

تحلیلگران می‌گویند که پیامد‌های اقتصادی ناشی از این جنگ به یکی از قوی‌ترین محرک‌های واشنگتن برای کاهش تنش تبدیل شده است. این جنگ، کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده و باعث افزایش قیمت سوخت در بازار‌های بین‌المللی شده است. برای دولت ترامپ، افزایش قیمت بنزین خطر تبدیل شدن به یک چالش بزرگ داخلی را به همراه دارد.

کلیتون گفت: «واضح است که دولت ترامپ پیش‌بینی نمی‌کرد که ایران تنگه هرمز را ببندد و این به ایران کمک کرده است تا به یک قدرت اقتصادی قوی‌تر از قبل از شروع جنگ تبدیل شود. ترامپ نسبت به بازار‌ها و قیمت انرژی بسیار محتاط است، به همین دلیل است که اظهارات مختلفی را برای آرام کردن بازار‌ها بیان می‌کند».

قیمت سوخت در ایالات متحده از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی که از قبل با هزینه‌های بالای زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند را افزایش داده است.

کلیتون گفت ترامپ به خوبی از پیامد‌های سیاسی تورم و افزایش قیمت سوخت آگاه است؛ زیرا افزایش هزینه‌های زندگی نقش قابل توجهی در شکست دموکرات‌ها در انتخابات سال گذشته داشت.

کوپر گفت: هزینه‌های سیاسی جنگ به طور فزاینده‌ای قابل مشاهده است. این جنگ هرگز محبوب نبود، اما افزایش هزینه‌های سوخت، عواقب این درگیری را برای آمریکایی‌ها بسیار آشکارتر می‌کند.

این جنگ همچنین انتقاد چهره‌های برجسته محافظه‌کار از جمله تاکر کارلسون و مگین کلی را برانگیخته است که ترامپ را به کنار گذاشتن تعهد خود برای جلوگیری از جنگ‌های پرهزینه خارجی متهم کرده‌اند.

نظرسنجی انجام شده توسط واشنگتن پست-ای‌بی‌سی-ایپسوس که در اواخر ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که ۶۱ درصد از مردم آمریکا معتقدند که دخالت نظامی در ایران یک اشتباه بوده است، در حالی که ۴۴ درصد گفتند که به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت، کمتر رانندگی می‌کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای

با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر، تحلیلگران می‌گویند جمهوری‌خواهان به طور فزاینده‌ای نگران این هستند که جنگ به یک بار سیاسی تبدیل شود.

نظرسنجی واشنگتن پست-ای‌بی‌سی-ایپسوس نشان داد که میزان عدم رضایت از ترامپ به ۶۲ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح در دو دوره ریاست جمهوری اوست.

کلیتون گفت حتی کاهش سریع تنش‌ها هم ممکن است بلافاصله آسیب سیاسی را جبران نکند. او گفت: «حتی اگر او تازه شروع به انجام اقداماتی برای کاهش تنش در جنگ کرده باشد، ممکن است به چشم‌انداز میان‌دوره‌ای او و جمهوری‌خواهان کمکی نکند، زیرا همیشه در عملکرد اقتصادی تأخیر زمانی وجود دارد. بهبود شرایط اقتصادی زمان می‌برد».

با این حال، کوپر گفت که به نظر می‌رسد ترامپ کمتر بر پیامد‌های سیاسی گسترده‌تر برای جمهوری‌خواهان تمرکز دارد و بیشتر بر نمایش قدرت فردی خود متمرکز است. او گفت: «ترامپ قاطعانه معتقد است که جمهوری‌خواهان باید در هر صورت از او حمایت کنند و او به آنها بدهکار نیست».

 کوپر در همین حال، به نگرانی فزاینده در محافل جمهوری‌خواهان در مورد چگونگی تأثیر پیامد‌های جنگ بر رقابت‌های آسیب‌پذیر کنگره اشاره کرد. او گفت: «اگر ببینیم برخی از جمهوری‌خواهان در رقابت‌های انتخاباتی شروع به محکوم کردن جنگ با ایران می‌کنند، خواهیم فهمید که آنها احساس می‌کنند که گزینه‌های دیگری ندارند و باید با انتقاد از ترامپ خود را نجات دهند».

دیدار با رئیس جمهور چین فوریت را افزایش می‌دهد

ترامپ پیش از نشست برنامه‌ریزی شده خود با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در هفته آینده، با فشار‌های فزاینده بین‌المللی رو‌به‌رو است.

با توجه به اینکه جنگ ایران باعث اختلالات عظیم جهانی شده است، تحلیلگران می‌گویند که شی جین پینگ فرصتی دارد تا با تحت فشار قرار دادن ترامپ برای پایان دادن به این جنگ، به عنوان یک رهبر مسئولیت‌پذیرتر ظاهر شود، که این امر ایالات متحده را به عنوان قدرت ضعیف‌تر نشان می‌دهد.

کلیتون گفت که چین همچنین ممکن است به دنبال استفاده از این بحران برای تعمیق روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشور‌های خلیج فارس و ایران باشد. او به علاقه روزافزون چین به گسترش زیرساخت‌ها و مسیر‌های تجاری که خلیج فارس را به دریای سرخ متصل می‌کند اشاره کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ رمضان ، آتش بس
خبرهای مرتبط
ادعای سنتکام درباره حمله به دو نفتکش ایرانی
اوکراین می‌گوید با کمبود موشک‌های دفاع هوایی مواجه است
ادعای هاآرتص: ترامپ بسوی پایان جنگ می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۳:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و همچنین جام جهانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ احمق
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ با خواندن نظرات در فضای مجازی توسط مشاوران بله قربانگو
از ایران برداشت میکند که کاربران ایرانی دستش را خوانده اند وگزارشهای تمسخر آمیز شک بر انداز به آمریکاییها قالب میکنندمرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ازروزاول جنگ همین ومیشنویم
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عمرا🤣🤣
۰
۰
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند