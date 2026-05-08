باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه تایید کرد که موضع مسکو در مورد مسئله ایران بدون تغییر باقی میماند و از همه طرفهای درگیر میخواهد که خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام یکجانبه یا اقدامات تشدیدکننده که میتواند چشمانداز منطقهای را پیچیدهتر کند، خودداری کنند.
الکساندر آلیموف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، این موضع را در دیدار با سفرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیان کرد. در این بیانیه که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، آمده است: «آلیموف تایید کرد که موضع روسیه در مورد مناقشه پیرامون ایران تغییر نکرده است.»
او ادامه داد: مسکو از همه طرفهای درگیر در رویارویی فعلی در منطقه میخواهد از گامهای یکجانبه و ابتکارات تشدیدکننده تنش که میتواند به تلاشها برای دستیابی به تفاهمات بین ایران و آمریکا آسیب برساند، خودداری کنند.
پیش از این، روز جمعه، هیئت دائمی روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تلاشهای خطرناک برای پر کردن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت سازمان ملل با عبارات نامتعادل حمایت نمیکند.
منبع: اسپوتنیک