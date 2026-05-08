وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر در غرب آسیا خواست که خویشتنداری کرده و تنش‌ها را تشدید نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه تایید کرد که موضع مسکو در مورد مسئله ایران بدون تغییر باقی می‌ماند و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام یکجانبه یا اقدامات تشدیدکننده که می‌تواند چشم‌انداز منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند، خودداری کنند.

الکساندر آلیموف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، این موضع را در دیدار با سفرای کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بیان کرد. در این بیانیه که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شده، آمده است: «آلیموف تایید کرد که موضع روسیه در مورد مناقشه پیرامون ایران تغییر نکرده است.»

او ادامه داد: مسکو از همه طرف‌های درگیر در رویارویی فعلی در منطقه می‌خواهد از گام‌های یکجانبه و ابتکارات تشدیدکننده تنش که می‌تواند به تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهمات بین ایران و آمریکا آسیب برساند، خودداری کنند.

پیش از این، روز جمعه، هیئت دائمی روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تلاش‌های خطرناک برای پر کردن پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت سازمان ملل با عبارات نامتعادل حمایت نمی‌کند.

منبع: اسپوتنیک

ادعای هاآرتص: ترامپ بسوی پایان جنگ می‌رود
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی برای سومین ماه متوالی
واشنگتن‌پست: ۷۰ درصد توان موشکی ایران دست‌نخورده مانده است
Iran (Islamic Republic of)
م
۰۶:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
در صورت تهدید و یا حمله به زیر ساخت کشور توسط اسقاطیل و آمریکا ایران باید تهدید و ورود به سلاح هسته ای کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این الان نونش تو روغنه ، از سر مستیه که به هر دو طرف میگه کظم غیظ کنید ، دلش نسوخته
Iran (Islamic Republic of)
ملا اسحاق رسول
۰۲:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر خوب ،ازشما متشکریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ادامه این وضعیت گرگ و میش برای شما جناب پوتین که خیلی خوب پیش میره.نفتت رو به قیمت خوب می فروشی و شریک استراتژیکتت ایران هم که در شرایط نه جنگ نه صلح با امریکا خواهد ماند.در تحریم و محتاج به عنایات حداقلی تو.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرف حرف چین و روسیه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتما
به زلنسکی میگیم که خویشتنداری کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه کمک بزرگی کرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حدالاقل روسیه واسطه بشه اینترنت رو وصل کنند
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۳:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینتزنت وصله
اگه منظورت اینستاگرام و تلگرام و واتساپه و فیس بوکه اینا خونه شیطونه و اپلیکیشن های جاسوسیه
همون بهتر که وصل نشه .
بهونه ی مشاغل اینترنتی خیلی وقته از مد افتاده .
وقتی آمریکا تیک تاک رو به جرم کشور متخاصم چین مسدود کرد میلیونها شغل اینترنتی داخل تیک تاک از بین رقت و مجبور شدن از سکوهای داخلی کشور خودشون استفاده کنند .
بهتر از سیاسیون به فکر تقویت سکوهای داخلی و قوی باشند که کسب و کارهای اینترنتی آسیب نبینند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شماا ديگه چراا؟؟؟؟ شماا که فعلآ در حال سابیدن ناخن‌ هاتون به همدیگه هستید و منتظر جرقه بعدی 😡
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر بار که وای فایی روشن میکنم متصل میشه اما جواب نمیده. لطفا. اعصانی نشین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو میخواییی به ایران خویشتنداری یاد بدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به قول به تو چه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو برو با زلنسکی بجنگ ۵سال تو جنگ اوکراین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچی کشورییییییی به اندازه ایران خویشتنداری بلد نیست پس نمیخواد به ایران سی هزار سال تاریخ خویشتنداری بیاموزید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودت اوکراین رو ول کن بعد نظر بده
