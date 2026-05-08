باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی در جریان پایش میدانی از تاسیسات آبرسانی جنوب استان گفت: به منظور نظارت بر روند تأمین و توزیع آب شرب در مناطق روستایی جنوب استان، بازدید میدانی از تاسیسات اصلی مجموعه آبرسانی به ۳۳۰ روستای شهرستان‌های چابهار، دشتیاری و قصرقند انجام شد.

او افزود: در این بازدید، مسیر خطوط انتقال اصلی آب در طول حدود ۲۰۰ کیلومتر مورد کنترل و پایش قرار گرفت تا وضعیت انتقال آب از منبع تا مخازن و شبکه‌های توزیع به طور دقیق بررسی شود.

او ادامه داد: همچنین مخازن ذخیره آب با ظرفیت‌های ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعب در مناطق صفرزهی و عورکی مورد بازدید قرار گرفت و میزان آب ورودی به این مخازن و نحوه انتقال آن به شبکه‌های توزیع ارزیابی شد.

سرگلزایی اضافه کرد: در ادامه این بازدید میدانی، تصفیه‌خانه آب پیرسهراب و ایستگاه پمپاژ آب ماران‌گز نیز بررسی شد تا عملکرد این تاسیسات در انتقال آب به مخازن و توزیع آن در خطوط فرعی و شبکه‌های شرب روستایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان کرد: سد زیردان به عنوان منبع اصلی و پایدار تأمین آب شرب این منطقه نقش مهمی در تغذیه شبکه آبرسانی روستاهای جنوب استان ایفا می‌کند و پایش مستمر تاسیسات مرتبط با آن در دستور کار قرار دارد تا روند تأمین آب برای روستاهای تحت پوشش با پایداری بیشتری ادامه یابد.

سرگلزایی در ادامه بر ضرورت مقابله جدی با انشعابات غیرمجاز در مسیر خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی تأکید کرد و گفت: انشعابات غیرمجازی توسط افراد سودجو با هدف استفاده در آبیاری محصولات کشاورزی از جمله موز، نخل و هندوانه ایجاد می‌شود که متأسفانه علاوه بر کاهش فشار و اختلال در توزیع آب شرب، خساراتی نیز به تأسیسات، خطوط انتقال و تجهیزات آبرسانی وارد می‌کند.

سرگلزایی با بیان‌اینکه این اقدام‌های غیرقانونی در نهایت موجب تضییع حقوق عمومی و بروز مشکل برای ساکنان روستاهایی می‌شود که آب شرب مورد نیاز خود را از این شبکه‌ها دریافت می‌کنند، بر نقش مهم دهیاران، بخشداران و معتمدان محلی در صیانت از تأسیسات آبرسانی تأکید کرد.

او از مسئولان محلی خواست موارد مربوط به برداشت‌های غیرمجاز، تخریب تجهیزات و هرگونه تعرض به خطوط و شبکه‌ها را در سریع‌ترین زمان به مجموعه آب و فاضلاب اطلاع دهند؛ بی‌تردید همکاری مسئولان محلی و همراهی مردم در حفاظت از زیرساخت‌های آبرسانی، نقش مؤثری در پایداری خدمات، جلوگیری از هدررفت آب و تداوم تأمین آب شرب سالم و مطمئن برای روستاهای تحت پوشش خواهد داشت.

منبع شرکت آبفا استان