آمریکا قصد دارد شهروندان خود را از کشتی تفریحی که ویروس «هانتا» در آن شیوع پیدا کرده، تخلیه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن قصد دارد شهروندان خود را از کشتی تفریحی که به ویروس هانتا آلوده شده و به سمت جزایر قناری در حرکت است، تخلیه کند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت که دولت با شهروندان آمریکایی حاضر در کشتی در ارتباط است و در حال هماهنگی با دولت اسپانیا است تا آنها را تخلیه کند.

ویروس هانتا در روز‌های اخیر سر و صدای زیادی بر پا کرده است. این ویروس اخیرا در یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس شیوع پیدا کرده و به همین دلیل، کشتی مذکور سرنوشتی مشابه کشتی‌های اولیه دوران کرونا پیدا کرده و اجازه پهلوگیری پیدا نمی‌کند.

در حال حاضر هشت نفر به این ویروس مبتلا شده و ۳ نفر آنها جان خود را از دست داده‌اند. ویروس هانتا در چهل درصد موارد می‌تواند مرگبار باشد.

گفته شده ویروس هانتا توسط موش و سایر جوندگان منتقل می‌شود. انسان‌ها معمولا با تنفس گرد و غبار حاصل از مدفوع، ادرار یا بزاق خشک‌شده موش‌های آلوده می‌توانند به آن مبتلا شوند. همچنین سویه «آند» که در کشتی کروز شناسایی شده، می‌تواند از انسان به انسان نیز منتقل شود؛ هرچند انتقال آن فقط با تماس بسیار نزدیک ممکن است.

سازمان جهانی بهداشت روز گذشته تأکید کرد که شیوع این ویروس به معنای «آغاز همه‌گیری کووید نیست» و خطر آن برای عموم مردم «پایین» است.

منبع: بریکینگ نیوز