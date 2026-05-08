آمریکا قصد دارد شهروندان خود را از کشتی تفریحی که ویروس «هانتا» در آن شیوع پیدا کرده، تخلیه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن قصد دارد شهروندان خود را از کشتی تفریحی که به ویروس هانتا آلوده شده و به سمت جزایر قناری در حرکت است، تخلیه کند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت که دولت با شهروندان آمریکایی حاضر در کشتی در ارتباط است و در حال هماهنگی با دولت اسپانیا است تا آنها را تخلیه کند.

ویروس هانتا در روز‌های اخیر سر و صدای زیادی بر پا کرده است. این ویروس اخیرا در یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس شیوع پیدا کرده و به همین دلیل، کشتی مذکور سرنوشتی مشابه کشتی‌های اولیه دوران کرونا پیدا کرده و اجازه پهلوگیری پیدا نمی‌کند. 

در حال حاضر هشت نفر به این ویروس مبتلا شده و ۳ نفر آنها جان خود را از دست داده‌اند. ویروس هانتا در چهل درصد موارد می‌تواند مرگبار باشد.

گفته شده ویروس هانتا توسط موش و سایر جوندگان منتقل می‌شود. انسان‌ها معمولا با تنفس گرد و غبار حاصل از مدفوع، ادرار یا بزاق خشک‌شده موش‌های آلوده می‌توانند به آن مبتلا شوند. همچنین سویه «آند» که در کشتی کروز شناسایی شده، می‌تواند از انسان به انسان نیز منتقل شود؛ هرچند انتقال آن فقط با تماس بسیار نزدیک ممکن است.

سازمان جهانی بهداشت روز گذشته تأکید کرد که شیوع این ویروس به معنای «آغاز همه‌گیری کووید نیست» و خطر آن برای عموم مردم «پایین» است.

منبع: بریکینگ نیوز

 

 

برچسب ها: ویروس جدید ، همه گیری ، شهروندان آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین هانتا ویروس اولین بار تو کره و چین شناسایی شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسپانیا نباید اجازه بده این کلک امریکاست که ویروس بفرسته اسپانیا
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هرچی بدبختی زیر سر چین خدا لعنتشون کنه از رو زمین محو بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
علیرضا
۰۷:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هرچه ویروسه ساخته امریکا واسراییله و جزیره اپستینه برای مقابله با نسل بشریت ان کشتی تفریحی را باید با موشک زد این پروژه امریکاست تا شهرونداش رو در اسپانیا پیاده کنه و از طریق اسپانیا تو کل دنیا انشار بده چون اسپانیا یکی از ده کشور توریست پذیره تو دنیا دو اسپانیا باید جلوی پهلو گیری این کشتی رو بگیره این کشتی رو باید به سمت امریکا حرکت داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شیوع همه ویروسها زیر سر آمریکاست وبس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنتی چرا هرچی ویروسه از چین میاد اقا رابطمونو باچین قطع کنید از کمونیست موش خور هیچی نصیبمون نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشتی رو با سرنشینان آن آتش بزنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماهم موقع شیوع کرونا پرواز ویژه ماهان فرستادیم چین برامون کرونا بیاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
