آیین کهن و سنتی کومسای امروز در منطقه جهانی هورامان برگزار شد و بار دیگر شور زندگی، همدلی اجتماعی و امید به تداوم پویایی فرهنگی را در این منطقه زنده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فراسم آیینی و سنتی کومسای با حضور پرشور مردم منطقه، مسئولان استانی و شهرستان و گردشگران برگزار شد و فضای هورامان را به صحنه‌ای از گردهمایی، هم‌افزایی فرهنگی و جریان دوباره حیات اجتماعی تبدیل کرد؛ جایی که مردم و گردشگران در کنار هم، نبض زندگی منطقه را در قالب این آیین کهن به حرکت درآوردند.

برگزاری امسال این آیین، در شرایطی که جامعه روز‌های دشوار جنگ را پشت سر گذاشته است، جلوه‌ای پررنگ از امید اجتماعی و بازگشت نشاط جمعی را به نمایش گذاشت؛ بسیاری از حاضران این گردهمایی را نشانه‌ای از پیوند دوباره مردم با ریشه‌های فرهنگی و احیای حس زندگی در سنت‌های بومی هورامان دانستند.

منظر فرهنگی هورامان به دلیل طبیعت منحصر‌به‌فرد، معماری پلکانی و پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده و هر ساله میزبان شمار زیادی از علاقه‌مندان به آیین‌های سنتی و تجربه زندگی محلی است.

مراسم کومسای که هر سال در نیمه اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، امسال نیز در جوار زیارتگاه با اجرای برنامه‌هایی همچون دف‌نوازی، شمشال هورامی، شعرخوانی و نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی همراه بود که با استقبال گسترده گردشگران مواجه شد و شور و تحرک تازه‌ای به فضای منطقه بخشید.

«کومسای» در زبان هورامی از دو واژه «کو» به معنای گردهمایی و مجمع و «مسای» به معنای یادگیری تشکیل شده است و ریشه در فرهنگ همیاری و زیست جمعی مردم منطقه دارد. این آیین در گذشته پیش از کوچ‌های فصلی به هوارها، فرصتی برای گردهمایی مردم، تصمیم‌گیری درباره امور اجتماعی و تقسیم مسئولیت‌های جمعی بوده است؛ سنتی که امروز نیز در قالبی فرهنگی ادامه یافته است.

در کنار این پیشینه اجتماعی، باور‌ها و روایت‌های اسطوره‌ای نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی منطقه را شکل داده و به این آیین بعدی معنوی بخشیده است؛ از جمله روایت‌های شفای بیماران و باور به سنگ تبرکی که در فرهنگ محلی نماد برکت و تداوم زندگی شناخته می‌شود.

مراسم کومسای (جشن بهارانه پیرشالیار) رویدادی است که در سال ۱۴۰۲ به‌صورت بین‌المللی با ثبت آن در تقویم گردشگری کشور موافقت شد؛ اقدامی که جایگاه این آیین را به‌عنوان یک رویداد فرهنگی شاخص در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

هورامان تخت در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر قرار دارد و به‌عنوان قلب تپنده فرهنگ این منطقه شناخته می‌شود؛ جایی که آیین‌ها، طبیعت و زندگی مردم در هم تنیده شده و هر بار در چنین مناسبت‌هایی، نبض زندگی در آن جان می‌گیرد.

منبع: میراث فرهنگی استان