باشگاه رئال مادرید از جریمه پانصد هزار یورویی فدریکو والورده و اورلین شوامنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: به دنبال اتفاقاتی که منجر به آغاز روند انضباطی دیروز علیه فدریکو والورده و اورلین شوامنی شد، هر دو امروز در برابر مأمور تحقیق کمیته انضباطی حاضر شدند.

در طول حضورشان، بازیکنان از آنچه اتفاق افتاده ابراز پشیمانی صمیمانه کردند و از یکدیگر عذرخواهی کردند. آنها همچنین عذرخواهی خود را به باشگاه، هم‌تیمی‌هایشان، کادر مربیگری و هواداران ابلاغ کردند و هر دو با رئال مادرید همکاری کامل خود را اعلام کردند و آماده پذیرش هر مجازاتی بودند که باشگاه مناسب بداند.

با توجه به این شرایط، رئال مادرید تصمیم گرفته است که جریمه‌ای به مبلغ پانصد هزار یورو برای هر بازیکن اعمال کند و بدین ترتیب مراحل داخلی مربوطه را به پایان برساند.

دیروز فدریکو والورده و اورلین شوامنی در رختکن با یکدیگر درگیر شدند و والورده تعادلش را از دست داد و سرش به میزی که وسط اتاق قرار داشت برخورد کرد. این ضربه باعث شکافتن پیشانی او شد و تیم پزشکی باشگاه پس از چند بخیه، او را طبق پروتکل مربوط به ضربه‌های مغزی به بیمارستان منتقل کرد تا تحت بررسی کامل قرار بگیرد.