یک تحلیلگر ژئوپلیتیک گفت: مقاومت ایران، روایت شکست‌ناپذیری آمریکا را زیر سوال برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - اینار تانگن، تحلیلگر ژئوپلیتیک در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: به نظر من این حقیقت که ایران توانست در برابر بمباران‌های ویرانگر آمریکا بایستد، ثابت کرد که دیگر نمی‌توان کشور‌ها را مثل سابق تسخیر کرد. مسئله فقط زور فیزیکی نیست، بلکه نوع تازه‌ای از جنگ با پهپاد‌ها و موشک‌ها و استراتژی‌های واقعی است.

تانگن ادامه داد: نکته شگفت‌انگیز درباره آمریکا این است که ترامپ بدون هیچ چشم‌اندازی از پایان جنگ وارد این کارزار شد. فکر می‌کرد ظرف چند روز کار تمام است، اما حالا ۷۰ روز گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است. او در باتلاق گیر کرده است.

این تحلیلگر ژئوپلیتیک افزود: قطعاً آمریکا به عنوان کشوری بی‌پروا لطمه دیده و رسوا شده است، که علیه کشور‌های مختلف دست به ماجراجویی نظامی می‌زند و با حمله نظامی دیگر کشور‌ها را تهدید می‌کند. آمریکا روز به روز به یک کشور طرد شده تبدیل می‌شود؛ چون مدام گل به خودی می‌زند.

