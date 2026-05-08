معاون استاندار هرمزگان گفت: با توجه به شرایط استان فعالیت ادارات، با حضور ۵۰ درصد کارکنان و دورکاری ۵۰ درصد تا اطلاع بعدی اجرا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا پاکروان افزود: نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی استان تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی به صورت ۵۰ درصد حضور و ساعت کاری از ۸ صبح تا ۱۳ است.
وی گفت: فعالیت تمام سازمانها، دستگاههای اجرایی، شهرداری ها، بیمهها و بخش اداری بیمارستانها مستقر در استان هرمزگان از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع بعدی، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته با حضور ۵۰درصد از کارکنان با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی با اولویت کارکنان دارای بیماریهای خاص و مشکلات قلبی، افراد توانخواه (دارای معلولیت)، بانوان دارای شرایط خاص (بانوان دارای فرزند معلول، بانوان دارای فرزند زیر شش سال و دانش آموز مقطع ابتدایی)، بهگونهای که در روند خدمترسانی به مردم هیچگونه خللی ایجاد نگردد، تعیین میشود و فعالیت در روزهای پنج شنبه نیز، به صورت دورکاری خواهد بود.
معاون استاندار هرمزگان درباره نحوه فعالیت بانکها نیز گفت: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانکها در استان، با ۱۰۰ درصد کارکنان از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای شنبه تاچهارشنبه ودر روزهای پنج شنبه به صورت شعب کشیک منتخب فعال بوده و به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
پاکروان افزود: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی، عملیاتی و امنیتی از این بخشنامه مستثنی هستند.
وی گفت:مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی، مشمول دورکاری نبوده و شمول این بخشنامه نمیشوند.