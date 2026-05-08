سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: براثر وقوع ۲ فقره تصادف طی عصر امروز جمعه در این شهرستان، یک نفر کشته و ۱۵ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید ابرهدری گفت: تصادف یک دستگاه پراید و کامیون تریلی در جاده قدیم تهران–ساوه منجر به فوت یک نفر و مصدومیت هشت سرنشین شد.
وی اضافه کرد: با اعلام این حادثه به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس، کدهای عملیاتی پایگاههای اورژانس شهرصنعتی، شهری سه و زاویه بلافاصله به محل اعزام شدند.
ابره دری خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.
سرپرست اورژانس ساوه در ادامه گفت: همچنین عصر امروز گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان همدان به سمت ساوه، هشت کیلومتر قبل از مجتمع خدمات رفاهی آسمان، به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس اعلام شد.
ابرهدری اضافه کرد: نیروهای عملیاتی پایگاههای اورژانس سیلیجرد و غرقآباد به محض دریافت گزارش به محل حادثه اعزام و به مداوای اولیه هفت سرنشین مصدوم شدند.