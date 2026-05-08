باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارشهای رسانهای، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر برای دیدار با مقامات آمریکایی و گفتوگو در مورد پیشنهاد صلح با ایران وارد واشنگتن دی سی شده است.
خبرگزاری آمریکایی اکسیوس پیش از این گزارش داده بود که نخست وزیر قطر قرار است با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا «برای گفتوگو در مورد مذاکرات با ایران» دیدار کند.
در همین حال، یک منبع ناشناس به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست وزیر قطر قصد دارد با ونس در مورد «روابط ایالات متحده و قطر و وضعیت ایران، با تمرکز بر بازارهای انرژی و ثبات منطقهای» صحبت کند.
منبع: الجزیره