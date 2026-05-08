رئیس اتحادیه بافندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف قم، بر لزوم ایجاد و تثبیت یک برند واحد تحت عنوان «فرش قم» تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - ابوالفضل صادقی، رئیس اتحادیه بافندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف قم در گفتگو با خبرنگار ما اشاره به جایگاه فرش ابریشم قم، تأکید کرد: این محصول که همواره به عنوان یکی از ارزشمندترین دست‌بافته‌های ایرانی در جهان شناخته می‌شود، نیازمند یک برنامه منسجم و هدفمند برای برندسازی و معرفی بیشتر است.

ضرورت ایجاد برند واحد فرش قم

صادقی با بیان اینکه ایجاد و تثبیت یک برند واحد تحت عنوان «فرش قم» می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه این صنعت اصیل ایفا کند، گفت: هم‌افزایی و انسجام در معرفی این محصول، قدرت رقابت فرش دستباف قم را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش خواهد داد.

تولیدکنندگان  نیازمند حمایت ویژه دولت

رئیس اتحادیه فرش دستباف قم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر بازار، بر ضرورت حمایت‌های هدفمند دولت از فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان فرش دستباف برای حفظ تاب‌آوری در این شرایط سخت، نیازمند پشتیبانی و یاری جدی دستگاه‌های دولتی هستند.

چشم‌انداز آینده فرش قم

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی، زمینه رشد، توسعه صادرات و تثبیت جایگاه جهانی فرش دستباف قم بیش از پیش فراهم شود و این هنر-صنعت اصیل ایرانی بتواند با قدرت بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابد.

