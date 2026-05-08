باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در چندین محور مواصلاتی پرتردد کشور بهویژه آزادراههای منتهی به تهران خبر داد.
محرابینیا در خصوص آخرین وضعیت راهها اظهار داشت: هماکنون ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در سه نقطه «حسینآباد تا امامزاده طاهر»، «محمدشهر تا پل کلایک» و «محدوده پیشانشهر» سنگین گزارش میشود. همچنین آزادراه قم-تهران در مقاطع جهانآباد تا شهر آفتاب و پالیپن تا انتهای حوزه آزادراه، و آزادراه ساوه-تهران در محدوده احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.
به گفته وی، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع و بزرگراه تهران-ورامین در محدوده قلعهنو نیز دارای ترافیک سنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به وضعیت راههای شمالی تصریح کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال **تا اطلاع بعدی ممنوع** است. اما در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، ترافیک سنگین در محدوده مرزنآباد تا مجلار حاکم است.
محرابینیا افزود: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شنکلده تا گزنگ و محدودههای آب اسک و پیست ابعلی گزارش شده است. محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب از دماوند تا کیلاوند و محدوده گلآهک با ترافیک سنگین همراه است.
وی اضافه کرد: آزادراه رشت-قزوین در مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده ورودی شهر رودبار، و آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ نیز دارای ترافیک سنگین هستند.
محرابینیا در ادامه به وضعیت جوی جادهها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و خراسان شمالی گزارش میشود. همچنین محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس در ارتفاعات دچار مهگرفتگی است. سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.