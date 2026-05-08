مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در چندین محور مواصلاتی پرتردد کشور به‌ویژه آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

محرابی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت راه‌ها اظهار داشت: هم‌اکنون ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در سه نقطه «حسین‌آباد تا امام‌زاده طاهر»، «محمدشهر تا پل کلایک» و «محدوده پیشانشهر» سنگین گزارش می‌شود. همچنین آزادراه قم-تهران در مقاطع جهان‌آباد تا شهر آفتاب و پالیپن تا انتهای حوزه آزادراه، و آزادراه ساوه-تهران در محدوده احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته وی، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع و بزرگراه تهران-ورامین در محدوده قلعه‌نو نیز دارای ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت راه‌های شمالی تصریح کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال **تا اطلاع بعدی ممنوع** است. اما در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، ترافیک سنگین در محدوده مرزن‌آباد تا مجلار حاکم است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شنکلده تا گزنگ و محدوده‌های آب اسک و پیست ابعلی گزارش شده است. محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب از دماوند تا کیلاوند و محدوده گل‌آهک با ترافیک سنگین همراه است.

وی اضافه کرد: آزادراه رشت-قزوین در مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امام‌زاده هاشم و محدوده ورودی شهر رودبار، و آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ نیز دارای ترافیک سنگین هستند.

محرابی‌نیا در ادامه به وضعیت جوی جاده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و خراسان شمالی گزارش می‌شود. همچنین محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس در ارتفاعات دچار مه‌گرفتگی است. سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت
تولیدوصادرات نفت کاهش نداشته است/ اهل فن به ادعای انفجار چاه‌های نفت می‌خندند
قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها صرفا نمایشی است/ خودروسازان افزایش قیمت چندانی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند
مصرف آب تهران به ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار مترمکعب رسید+ فیلم
جلسات مستمر با خودروسازان برای کنترل قیمت‌ها/ سودجویان در کف بازار از جو روانی سوءاستفاده می‌کنند+فیلم
شاهد ورود پول به بازار سرمایه بودیم
کشور وارد دوره ترسالی نشده است/ مسئله آب باید محلی مدیریت شود
هیچ‌گونه تخلفی ازجمله احتکار یا گران‌فروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست
ادارات شهر تهران ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند
آخرین اخبار
وزیر صمت: دشمنان نتوانستند مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند
تخصیص ۶۰ همت منابع برای جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی+ فیلم
سامانه جدید بارشی در راه است
هیچ تصمیمی درباره قیمت بنزین گرفته نشده است+ فیلم
بانک مرکزی: ابلاغیه اخیر ارزی صرفاً تبیین نرخ محاسبات بوده است
شاهد ورود پول به بازار سرمایه بودیم
بازار مسکن درگیر رکود تورمی است
نظام حکمرانی کشور، اعتقاد واقعی به مدیریت بحران وجود ندارد
افزایش تاب‌آوری کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت
تولیدوصادرات نفت کاهش نداشته است/ اهل فن به ادعای انفجار چاه‌های نفت می‌خندند
ادارات شهر تهران ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
مصرف آب تهران به ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار مترمکعب رسید+ فیلم
جلسات مستمر با خودروسازان برای کنترل قیمت‌ها/ سودجویان در کف بازار از جو روانی سوءاستفاده می‌کنند+فیلم
قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها صرفا نمایشی است/ خودروسازان افزایش قیمت چندانی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند
هیچ‌گونه تخلفی ازجمله احتکار یا گران‌فروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست
کشور وارد دوره ترسالی نشده است/ مسئله آب باید محلی مدیریت شود
صدور بیش از ۲ هزار گواهینامه دریانوردی از ابتدای جنگ رمضان در هرمزگان
تابستان امسال افت فشار آب خواهیم داشت؟+ فیلم
تسهیل واردات کالا از طریق مرز‌های زمینی/  با افزایش واردات، موج هیجانی قیمت‌ها فروکش می‌کند  
اعلام شرایط فروش ۴ محصول سایپا
هیئت وزیران، اختیارات استان‌های مرزی را به استاندار تهران هم واگذار کرد
تعداد پرواز‌های بین الملی به ۵۳۴ پرواز رسید/ استانبول همچنان در راس پرواز‌های بین الملی+ جدول
واحدهای تولیدی می‌توانند بدون ثبت‌سفارش، مواد اولیه وارد کنند+ فیلم
جزئیات تعويض رایگان موتور کولرهای آبی معمولی/ سهم ۳۵ درصدی وسایل سرمایشی در مصرف برق تابستان
کاهنده‌های مصرف علیه اسراف؛ نسخه کم‌هزینه برای بحران بزرگ آب
هشدار خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به دولت
دیدار امیر سیاری یا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
ثبت بیش از ۲۰ همت پرونده در حوزه تخلف و گران فروشی بعد از جنگ تحمیلی سوم+ فیلم