باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -‌ صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: روز شنبه در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، غرب گیلان، مازندران، گلستان، تهران، قم، ارتفاعات قزوین، زنجان و البرز، خراسان‌های شمالی و رضوی، سمنان، اصفهان و برخی نقاط یزد، در بعضی از ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی افزود: شنبه شدت بارش در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق سمنان خواهد بود.

او بیان کرد: روز یکشنبه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، روز دوشنبه در برخی نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال خراسان رضوی و روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی دیگر به کشور، در برخی مناطق شمال غرب و غرب، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید مورد انتظار است.

ضیائیان توضیح داد: از فردا تا دوشنبه در شمال شرق و طی روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا در برخی مناطق غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز و نوار شرقی، همچنین روز شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و جنوب، روز یکشنبه در نوار شرقی و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال شرق و شرق کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.