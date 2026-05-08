نشریه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که ترامپ که بر این باور است که هرکسی قیمتی دارد اکنون با کسانی روبروست که به یک آرمان غیرقابل فروش اعتقاد دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و با توجه به تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، دیوید فرنچ، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با معضلی رو‌به‌رو است که در طول دوران سیاسی خود نتوانسته آن را درک کند: چگونه با افراد و نیرو‌هایی که تحت حاکمیت ایدئولوژی و اصول هستند، نه منافع و معاملات، برخورد کند.

فرنچ گفت که جنگ علیه ایران ضعف واقعی ترامپ را آشکار کرد و افزود که الگویی از شخصیت‌ها وجود دارد که «رئیس‌جمهور آمریکا را کاملا گیج می‌کند، افرادی که او به سادگی نمی‌تواند آنها را درک کند، و آن کسی است که قاطعانه به یک آرمان یا دکترین اعتقاد دارد.»

رویکرد معامله

فرنچ استدلال می‌کند که ترامپ که نفوذ خود را بر درک عمیق از رویکرد «معامله» در سیاست آمریکا بنا نهاده بود، اکنون با نیرو‌هایی درگیر شده است که حاضرند در دفاع از اعتقادات خود، ضرر و زیان و مرگ را تحمل کنند، که به گفته نویسنده، سردرگمی او در مورد مسائلی مانند ایران و حتی در درون خود سیستم سیاسی آمریکا را توضیح می‌دهد.

این مقاله اشاره می‌کند که یکی از مهم‌ترین راز‌های موفقیت سیاسی ترامپ، درک زودهنگام او از این موضوع بود که بخش‌های بزرگی از نخبگان سیاسی آمریکا نه بر اساس اصول، بلکه بیشتر بر اساس منافع شخصی و میل به قدرت عمل می‌کنند.

به گفته فرنچ، ترامپ معتقد است که هر کسی قیمتی دارد و خاطرنشان کرد که این رویکرد «معامله‌گرانه» محدود به سیاستمداران نیست، بلکه رهبران مذهبی آمریکا را که در ازای وعده‌های سیاسی، رفتار او را نادیده می‌گیرند و غول‌های فناوری که به دنبال ثروت از طریق ارز‌های دیجیتال و هوش مصنوعی هستند، نیز شامل می‌شود.

نویسنده معتقد است که این دنیای مجازی که توسط ترامپ ایجاد شده، او را فریب می‌دهد و فکر می‌کند همه مثل او هستند و اگر پیشنهادی وسوسه‌انگیز باشد، آماده‌اند ارزش‌های خود را کنار بگذارند.

از این منظر، او توانست سلطه خود را از طریق ترکیبی از تطمیع و ارعاب بر حزب جمهوری‌خواه تحمیل کند؛ هر کسی که به او نزدیک شود، نفوذ، حمایت و فرصت‌های سیاسی به دست می‌آورد و هر کسی که با او مخالفت کند، با انزوای سختی رو‌به‌رو می‌شود که ممکن است آینده سیاسی او را به پایان برساند.

آدم‌هایی که با پول نمی‌شود خریدشان

اما فرنچ تاکید می‌کند که جنگ با ایران، نادرستی این باور را آشکار کرد؛ ترامپ فکر می‌کرد که ایران تکرار ونزوئلا خواهد بود، جایی که می‌توان حکومت را تحت فشار قرار داد و آن را برچید.

با این حال، او خود را در مواجهه با «مومنان واقعی» به یک دکترین مذهبی و سیاسی یافت که آماده بودند برای آن بمیرند. طبق این مقاله، تهدید این افراد به مرگ یا تطمیع آنها با معاملات تجاری، مانند «پروژه مشترک» پیشنهادی برای کنترل تنگه هرمز، برای حکومتی که روح خود را در خطر می‌بیند، هیچ فایده‌ای ندارد.

طبق این مقاله، این دشمنان، چه نماینده نیرو‌های خیر باشند و چه شر، یک ویژگی مشترک دارند: «آن‌ها را نمی‌توان خرید.» نویسنده در ادامه می‌گوید که این ناتوانی در درک، به داخل آمریکا نیز سرایت می‌کند، جایی که ترامپ از قضاتی که منصوب کرده ابراز تعجب می‌کند، چرا که آنها به قانون اساسی پایبند هستند و از خواسته‌های شخصی او پیروی نمی‌کنند.

فرنچ معتقد است که دولت فعلی ترامپ با دوره اول او متفاوت است، زیرا دیگر چهره‌هایی وجود ندارند که بتوانند جلوی هوس‌های او را بگیرند یا محدودیت‌های نهادی بر او اعمال کنند، بلکه او توسط افرادی احاطه شده است که «معنای صداقت یا تعهد به اصول را نمی‌فهمند».

برخوردی میان دو جهان

در عین حال، این مقاله به یک پارادوکس جالب اشاره می‌کند: کسانی که بیشترین تمایل را برای شورش علیه ترامپ در اردوگاه خودش دارند، چهره‌های سنتی نیستند، بلکه پوپولیست‌ها و نظریه‌پردازان توطئه در جناح راست محافظه‌کار آمریکایی مانند مارجوری تیلور گرین، الکس جونز و تاکر کارلسون هستند.

فرنچ معتقد است که این افراد بانفوذ به دلیل «اعتقاد واقعی» به ایده‌های جنبش ماگا به آن پیوسته‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند ترامپ از وعده‌های خود عقب‌نشینی می‌کند، عصبانی می‌شوند.

در نهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که ترامپ خود را با افرادی احاطه کرده است که نمی‌توانند مفهوم اصول را درک کنند و این باعث می‌شود که او نتواند به طور موثر با کسانی که خطوط قرمز اخلاقی یا مذهبی دارند، مذاکره کند.

نویسنده معتقد است که رویارویی فعلی بین ترامپ و مخالفانش، نزاعی بین چپ و راست نیست، بلکه نزاعی بین دو جهان است که یکی همه چیز را به عنوان یک معامله می‌بیند و دیگری معتقد است چیز‌هایی وجود دارد که برای فروش بسیار گرانبها هستند.

منبع: الجزیره