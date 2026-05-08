نشریه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که ترامپ که بر این باور است که هرکسی قیمتی دارد اکنون با کسانی روبروست که به یک آرمان غیرقابل فروش اعتقاد دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و با توجه به تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، دیوید فرنچ، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با معضلی رو‌به‌رو است که در طول دوران سیاسی خود نتوانسته آن را درک کند: چگونه با افراد و نیرو‌هایی که تحت حاکمیت ایدئولوژی و اصول هستند، نه منافع و معاملات، برخورد کند.

فرنچ گفت که جنگ علیه ایران ضعف واقعی ترامپ را آشکار کرد و افزود که الگویی از شخصیت‌ها وجود دارد که «رئیس‌جمهور آمریکا را کاملا گیج می‌کند، افرادی که او به سادگی نمی‌تواند آنها را درک کند، و آن کسی است که قاطعانه به یک آرمان یا دکترین اعتقاد دارد.»

رویکرد معامله

فرنچ استدلال می‌کند که ترامپ که نفوذ خود را بر درک عمیق از رویکرد «معامله» در سیاست آمریکا بنا نهاده بود، اکنون با نیرو‌هایی درگیر شده است که حاضرند در دفاع از اعتقادات خود، ضرر و زیان و مرگ را تحمل کنند، که به گفته نویسنده، سردرگمی او در مورد مسائلی مانند ایران و حتی در درون خود سیستم سیاسی آمریکا را توضیح می‌دهد.

این مقاله اشاره می‌کند که یکی از مهم‌ترین راز‌های موفقیت سیاسی ترامپ، درک زودهنگام او از این موضوع بود که بخش‌های بزرگی از نخبگان سیاسی آمریکا نه بر اساس اصول، بلکه بیشتر بر اساس منافع شخصی و میل به قدرت عمل می‌کنند.

به گفته فرنچ، ترامپ معتقد است که هر کسی قیمتی دارد و خاطرنشان کرد که این رویکرد «معامله‌گرانه» محدود به سیاستمداران نیست، بلکه رهبران مذهبی آمریکا را که در ازای وعده‌های سیاسی، رفتار او را نادیده می‌گیرند و غول‌های فناوری که به دنبال ثروت از طریق ارز‌های دیجیتال و هوش مصنوعی هستند، نیز شامل می‌شود.

نویسنده معتقد است که این دنیای مجازی که توسط ترامپ ایجاد شده، او را فریب می‌دهد و فکر می‌کند همه مثل او هستند و اگر پیشنهادی وسوسه‌انگیز باشد، آماده‌اند ارزش‌های خود را کنار بگذارند.

از این منظر، او توانست سلطه خود را از طریق ترکیبی از تطمیع و ارعاب بر حزب جمهوری‌خواه تحمیل کند؛ هر کسی که به او نزدیک شود، نفوذ، حمایت و فرصت‌های سیاسی به دست می‌آورد و هر کسی که با او مخالفت کند، با انزوای سختی رو‌به‌رو می‌شود که ممکن است آینده سیاسی او را به پایان برساند.

آدم‌هایی که با پول نمی‌شود خریدشان

اما فرنچ تاکید می‌کند که جنگ با ایران، نادرستی این باور را آشکار کرد؛ ترامپ فکر می‌کرد که ایران تکرار ونزوئلا خواهد بود، جایی که می‌توان حکومت را تحت فشار قرار داد و آن را برچید.

با این حال، او خود را در مواجهه با «مومنان واقعی» به یک دکترین مذهبی و سیاسی یافت که آماده بودند برای آن بمیرند. طبق این مقاله، تهدید این افراد به مرگ یا تطمیع آنها با معاملات تجاری، مانند «پروژه مشترک» پیشنهادی برای کنترل تنگه هرمز، برای حکومتی که روح خود را در خطر می‌بیند، هیچ فایده‌ای ندارد.

طبق این مقاله، این دشمنان، چه نماینده نیرو‌های خیر باشند و چه شر، یک ویژگی مشترک دارند: «آن‌ها را نمی‌توان خرید.» نویسنده در ادامه می‌گوید که این ناتوانی در درک، به داخل آمریکا نیز سرایت می‌کند، جایی که ترامپ از قضاتی که منصوب کرده ابراز تعجب می‌کند، چرا که آنها به قانون اساسی پایبند هستند و از خواسته‌های شخصی او پیروی نمی‌کنند.

فرنچ معتقد است که دولت فعلی ترامپ با دوره اول او متفاوت است، زیرا دیگر چهره‌هایی وجود ندارند که بتوانند جلوی هوس‌های او را بگیرند یا محدودیت‌های نهادی بر او اعمال کنند، بلکه او توسط افرادی احاطه شده است که «معنای صداقت یا تعهد به اصول را نمی‌فهمند».

برخوردی میان دو جهان

در عین حال، این مقاله به یک پارادوکس جالب اشاره می‌کند: کسانی که بیشترین تمایل را برای شورش علیه ترامپ در اردوگاه خودش دارند، چهره‌های سنتی نیستند، بلکه پوپولیست‌ها و نظریه‌پردازان توطئه در جناح راست محافظه‌کار آمریکایی مانند مارجوری تیلور گرین، الکس جونز و تاکر کارلسون هستند.

فرنچ معتقد است که این افراد بانفوذ به دلیل «اعتقاد واقعی» به ایده‌های جنبش ماگا به آن پیوسته‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند ترامپ از وعده‌های خود عقب‌نشینی می‌کند، عصبانی می‌شوند.

در نهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که ترامپ خود را با افرادی احاطه کرده است که نمی‌توانند مفهوم اصول را درک کنند و این باعث می‌شود که او نتواند به طور موثر با کسانی که خطوط قرمز اخلاقی یا مذهبی دارند، مذاکره کند.

نویسنده معتقد است که رویارویی فعلی بین ترامپ و مخالفانش، نزاعی بین چپ و راست نیست، بلکه نزاعی بین دو جهان است که یکی همه چیز را به عنوان یک معامله می‌بیند و دیگری معتقد است چیز‌هایی وجود دارد که برای فروش بسیار گرانبها هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
روسیه خطاب به ایران و آمریکا: خویشتنداری کنید
ادعای هاآرتص: ترامپ بسوی پایان جنگ می‌رود
آناتولی: ترامپ تحت فشار فزاینده‌ای برای پایان دادن به جنگ قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۰
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ به قدرت نظامی ایران ایران از نظر نظامی خیلی خوب هست
۱۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱۳ کیلو گرم اورانیوم غنی شده به آمریکا برده شد از ونزوالا حالا این یعنی چی خدا میدونه آمریکا چه نقشه ای داره
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۷:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل می خواهند ایران را یاغی جلوه بدهند لطفا مسئولین ندای مظلومیت مردم باشند .
۱۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ =حرام زاده
۲۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۰۵:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی
۱۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۳:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ برای زدن بمب اتم به ایران در اذهان جهانی درحال مقدمه سازی است .
۲۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۲:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باسلام جوانان عزیز ایران چندکلمه ای باشما صحبت دارم این ترامپ که می بینید ورژن جدید دشمنی امریکا ازبدو کشف امریکا تاکنون با ایران است اگربه ظاهرباما دوستی کند دستش درجیبمان
وخنجرش را پشت کمر مخفی کرده همان تعبیراصطلاح دست چدنی روکش مخملی رهبرشهیدمان است امریکا باهیچ کشوری دوست نیست چون فقط دنبال بالا کشیدن سرمایه آن کشورهای به اصطلاح دوست هست دردنیای امروزی بایدقوی بود چون ضعیفان جای برای زندگی ندارن
۳۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیال میکنی الان چین و روسیه با ما دوست هستند؟ هرکی قوی‌تر است به فکر منفعت خودش است. ما هم باید قوی باشیم. چطوری میشد قوی بود؟ روابط حسنه با همه ی ملت‌ها.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آن شاالله این شعر شامل ترامپ خواهدشد تقدیم به ترامپ
بنازم چرخ نیلوفری راترامپ قمارباز
شبانگه به سر فکر تاراج داشت
سحرگه نه تن سر نه سرتاج داشت

نزدخداوند کاری نداره این شعر قالب ترامپ بشه
۲۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
غیرت ملی ایرانیان عزیز بر دشمنان خونخوار غلبه کرده
۱۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت و وصل کنین بسه دیگه همه فهمیدن قرار نیست جنگ بشه با بچه ک طرف نیستین.
۷
۱۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫
۰۱:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم مثل محمد رضا پهلوی فراری بی عقل و مشکل روانی داره فکر کنم اینم آخر و عاقبتش مثل محمد رضا پهلوی فراری میشه و توی بیمارستانی به درک واصل میشه و زن و بچه هاش با پولش کیف میکنن لعنت به آمریکای جنایتکار🇮🇷
۷۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی اریایی
۰۱:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه. ایران..... نه ایرانی
فروشی. نیست...
...... خلاص
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینقدر خوب میشه خرید برای پول همه کار هم میکنن اینو از بی رحمی نسبت به همدیگر میشه فهمید بخاطر پول مافیای دارو هم میشن سر هم کلاه هم میگذارن
۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
زودتر اینترنت بین الملل رو وصل کنید منتظر چی هستید؟
۹
۱۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
منتظر گفته ی تو بودند
خوب شد گفتی همین الان الان وصل میشه😁😆😂
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلا لازم نکرده
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇶الله اکبر
۰۱:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای ترامپ کشور شما آمریکا برای ایران تا حالا چیکار کرده؟ بذار من بگم قبل انقلاب یه مشت مهره و جاسوس خودتون رو صاحب کشور کرده بودین یه تاریخ دروغ ساخته بودید و سعی میکردید یه تمدن فرهنگ و تاریخ دروغین رو در کشور پیاده کنید حتی میخواستید دین و مذهب ایرانی ها رو بگیرید اما در آخر اسلام پیروز شد و مهره های شما رو با لگد بیرون انداختیم و با پیروزی انقلاب دوباره تمدن اسلامی در کشور پیاده شد و تاریخ تمدن و فرهنگ دروغین شما از کشور حذف شد و امروز ما هر روز به سمت یک امپراتوری اسلامی در کشور و خاورمیانه پیش میریم و ایران اسلامی امروز از تموم کشورها قوی تره ما دوباره به دوران قبل انقلاب بر نمیگردیم مرگ بر آمریکا
۹۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گل گفتی احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بخشی از حرفاتون درسته اما اینکه به تاریخ ایران تاختید کار درستی نیست
۱۲۳
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند