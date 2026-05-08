باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن اربعین شهادت سردار تنگسیری در صفحه مجازی خود نوشت: شهید عزیز، دریابان پاسدار تنگسیری که در اربعین او به سرمی‌بریم، معمار نظم نوین تنگه هرمز و علمدار خلیج‌فارس بود.

وی افزود: جان‌فشانی و نقش‌آفرینی این شهید والامقام در مهندسی و طراحی اقتدار امروز ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز از دفاع مقدس ۸ ساله تا جنگ تحمیلی سوم، زبانزد است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: تنگسیری عزیز از نسل رئیسعلی دلواری و نادر مهدوی بود. مردانی شجاع و مؤمن و وطن‌دوست که خاک پاک ایران را نگاهبان بودند و نامشان تا ابد بر پهنه خلیج همیشه فارس خواهد درخشید.

وی گفت: کشور ما مملو از تنگسیری‌هاست که اراده و عزم‌شان در حراست و پاسداری از مرز‌های ایران اسلامی، تزلزل‌ناپذیر و پولادین است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز تمامی نقشه‌های آمریکا در تسلط بر تنگه هرمز نقش بر آب شده و ناو‌های شیطان بزرگ حتی جرئت نزدیک شدن به این تنگه را نیز ندارند؛ این امر نتیجه سلحشوری و تدابیر فرماندهانی همچون تنگسیری است که با خون‌های مطهر خود، سند اقتدار دریایی ایران اسلامی را مُهر کردند.

وی افزود: ایران اسلامی در مدیریت آبراه‌های بین‌المللی و تنگه‌های راهبردی، طرحی نو درانداخته است و دکترین مداخله‌محور و چپاولگرایانه آمریکا را به چالش کشیده است.