رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی پر افتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی مصر را به ملت شریف ایران، قهرمانان عزیز وزنه‌برداری و خانواده‌های محترم آنان تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در رقابت‌های جهانی مصر گ، این درخشش ارزشمند را جلوه‌ای روشن از خودباوری، استقامت و عزم راسخ جوانان کشورمان دانست که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، تصویری امیدبخش از آینده ایران اسلامی ترسیم کرده و بار دیگر توانمندی‌های خود را در دستیابی به قله‌های افتخار در میادین جهانی نشان دادند.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی مصر و کسب مدال‌های رنگارنگ و ارزشمند از سوی فرزندان برومند این مرز و بوم، اراده، توانمندی و شایستگی جوانان ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت و موجب غرور و مباهات ملت بزرگ ایران شد.

این درخشش ارزشمند، جلوه‌ای روشن از خودباوری، استقامت و عزم راسخ جوانان ما است که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، تصویری امیدبخش از آینده ایران اسلامی را ترسیم کرده و بار دیگر توانمندی‌های خود را در دستیابی به قله‌های افتخار در میادین جهانی نشان دادند.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت غرورآفرین به ملت شریف ایران، قهرمانان عزیز وزنه‌برداری، خانواده‌های محترم آنان، اعضای کادر فنی و مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همه جوانان افتخارآفرین کشور را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، وزنه برداری
خبرهای مرتبط
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد:
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
روایت رئیس‌جمهور از دیدار دو ساعته با رهبر انقلاب/ تاکید پزشکیان بر هم‌افزایی دولت و اصناف
پزشکیان در بازدید از بخش‌های آسیب دیده مجموعه سعدآباد:
تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی کشور نشانه رویکرد مخرب دشمنان است
پزشکیان: سیاست استعمار و استثمار جایی در جهان آینده نخواهد داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بجای تبریک اینتررررررررررنت ملت رو وصل کن
۰
۲
پاسخ دادن
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است