باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در رقابت‌های جهانی مصر گ، این درخشش ارزشمند را جلوه‌ای روشن از خودباوری، استقامت و عزم راسخ جوانان کشورمان دانست که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، تصویری امیدبخش از آینده ایران اسلامی ترسیم کرده و بار دیگر توانمندی‌های خود را در دستیابی به قله‌های افتخار در میادین جهانی نشان دادند.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی مصر و کسب مدال‌های رنگارنگ و ارزشمند از سوی فرزندان برومند این مرز و بوم، اراده، توانمندی و شایستگی جوانان ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت و موجب غرور و مباهات ملت بزرگ ایران شد.

این درخشش ارزشمند، جلوه‌ای روشن از خودباوری، استقامت و عزم راسخ جوانان ما است که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، تصویری امیدبخش از آینده ایران اسلامی را ترسیم کرده و بار دیگر توانمندی‌های خود را در دستیابی به قله‌های افتخار در میادین جهانی نشان دادند.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت غرورآفرین به ملت شریف ایران، قهرمانان عزیز وزنه‌برداری، خانواده‌های محترم آنان، اعضای کادر فنی و مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همه جوانان افتخارآفرین کشور را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران