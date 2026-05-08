ریحانه حسینی، نگار رضایی و زهرا راستاد، سه بازیکن نوجوان قم، امروز در قالب تیم ملی هندبال راهی آلماتی قزاقستان شدند تا در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به میدان بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - علی ساده، رئیس هیئت هندبال استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از اعزام سه هندبالیست نوجوان قمی به نخستین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زیر ۱۶ سال دختران آسیا خبر داد و گفت: ریحانه حسینی، نگار رضایی و زهرا راستاد، سه بازیکن مستعد و نوجوان قم، بامداد امروز جمعه در قالب تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران، تهران را به مقصد آلماتی در قزاقستان ترک کردند.

رئیس هیئت هندبال قم با اشاره به چالش‌های پروازی و محدودیت‌های سفر، این اعزام بین‌المللی را حاصل تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته دانست و افزود: هدف اصلی تیم ملی در این رقابت‌ها، کسب جایگاه در میان دو تیم برتر قاره است تا بتواند جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند.

علی ساده در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای سه ملی‌پوش قمی و تیم ملی کشورمان، ابراز امیدواری کرد که این دختران هندبالیست با درخشش در مسابقات آسیایی، افتخاری دیگر برای ورزش استان قم و ایران اسلامی رقم بزنند.