ریحانه حسینی، نگار رضایی و زهرا راستاد، سه بازیکن نوجوان قم، امروز در قالب تیم ملی هندبال راهی آلماتی قزاقستان شدند تا در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به میدان بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -   علی ساده، رئیس هیئت هندبال استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از اعزام سه هندبالیست نوجوان قمی به نخستین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زیر ۱۶ سال دختران آسیا خبر داد و گفت: ریحانه حسینی، نگار رضایی و زهرا راستاد، سه بازیکن مستعد و نوجوان قم، بامداد امروز جمعه در قالب تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران، تهران را به مقصد آلماتی در قزاقستان ترک کردند.

رئیس هیئت هندبال قم با اشاره به چالش‌های پروازی و محدودیت‌های سفر، این اعزام بین‌المللی را حاصل تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته دانست و افزود: هدف اصلی تیم ملی در این رقابت‌ها، کسب جایگاه در میان دو تیم برتر قاره است تا بتواند جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند.

علی ساده در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای سه ملی‌پوش قمی و تیم ملی کشورمان، ابراز امیدواری کرد که این دختران هندبالیست با درخشش در مسابقات آسیایی، افتخاری دیگر برای ورزش استان قم و ایران اسلامی رقم بزنند.

 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، مسابقات آسیایی
خبرهای مرتبط
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان
افتخارآفرینی ورزشکاران ملی‌پوش قمی در بازی‌های آسیایی جوانان
قهرمانی دختران هندبالیست قم در مسابقات کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
موفق باشید
۰
۰
پاسخ دادن
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
آخرین اخبار
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم