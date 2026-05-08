استاندار گیلان در نشست ویدئو کنفرانسی با معاون رئیس جمهور باشقیرستان روسیه بر آمادگی این استان برای ارتقای تبادلات اقتصادی با این جمهوری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس در نشست ویدیوکنفرانسی با معاون رئیس‌جمهور باشقیرستان روسیه با اشاره به نیاز ایران برای واردات برخی کالاهای اساسی اظهار کرد: ایران در حوزه واردات چوب، سویا، ذرت و گندم ظرفیت و نیاز گسترده‌ای دارد و استان گیلان می‌تواند به یکی از محورهای اصلی این تبادلات تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تنها برای تأمین نهاده‌های دامی، ماهانه صدها هزار تن سویا و ذرت مورد نیاز کشور است، افزود: در مقابل، ایران نیز آمادگی صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی از جمله کیوی، نارنگی، پرتقال، سیمان و دیگر کالاها به روسیه را دارد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های بانکی و حمل‌ونقلی موجود میان دو کشور گفت: اگر در روند تبادلات مالی مشکلی وجود داشته باشد، از طریق بانک‌های فعال ایرانی در روسیه و همچنین سازوکارهای مالی مشترک می‌توان مبادلات را انجام داد و در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز امکان استفاده از کشتی‌های فعال در دریای خزر فراهم است.

حق‌شناس با تأکید بر ظرفیت راهبردی بنادر شمال کشور تصریح کرد: تنها در بنادر گیلان امکان تخلیه و بارگیری سالانه ۱۵ میلیون تن کالا وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت میان ایران و روسیه ایفا کند.

وی با اشاره به روابط مطلوب میان رؤسای جمهور ایران و روسیه افزود: دکتر پزشکیان اختیارات ویژه‌ای را برای توسعه مناسبات اقتصادی به استانداری گیلان واگذار کرده و ما با جدیت به دنبال تقویت روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین هستیم.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به برگزاری نشست استانداران حاشیه دریای کاسپین در رشت گفت: در سال گذشته میزبان استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین بودیم و امروز نیز آمادگی داریم نشست‌های هفتگی و ماهانه مشترکی برای پیگیری و تقویت همکاری‌های اقتصادی برگزار کنیم.

حق‌شناس با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک باشد، اظهار کرد: برخی قوانین و مشوق‌های ویژه در منطقه آزاد، مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت را تسهیل می‌کند و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز آمادگی کامل برای پیگیری توافقات را دارند.

وی همچنین خواستار تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه روابط تجاری میان گیلان و باشقیرستان روسیه شد و تأکید کرد: اراده جدی برای گسترش همکاری‌ها در دو طرف وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها هرچه سریع‌تر به قراردادهای اجرایی و تبادلات اقتصادی منجر شود.

استاندار گیلان همچنین به ظرفیت های علمی و ورزشی استان گیلان اشاره کرد و افزود: امکان همکاری و تبادلات علمی و فرهنگی بین دو کشور به ویژه در زمینه اعزام تیم های ورزشی وجود دارد.

ایلدار بیکبایف معاون رئیس جمهور باشقیرستان روسیه و نماینده جمهوری باشقیرستان در مسکو، با قدردانی از رویکرد فعال استان گیلان در توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای کاسپین اظهار کرد: گیلان به دلیل موقعیت راهبردی، بنادر فعال و دسترسی مناسب به کریدور شمال ـ جنوب، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با جمهوری خودمختار باشقیرستان دارد.

وی با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده در حوزه واردات و صادرات کالا افزود: باشقیرستان آمادگی دارد همکاری‌های خود را در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز ایران از جمله چوب، غلات و نهاده‌های دامی توسعه دهد و در مقابل از ظرفیت‌های صادراتی گیلان و ایران در حوزه محصولات کشاورزی و صنعتی بهره‌مند شود.

معاون رئیس‌جمهور باشقیرستان روسیه با اشاره به وجود دانشگاه ها با تنوع رشته در این جمهری، گفت: بر همین اساس امکان تبادل دانشجو و همکاری های علمی و فرهنگی بین استان گیلان و جمهوری باشقیرستان وجود دارد.

گفتنی است جمهوری باشقیرستان از جمهوری از جمله جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه است که درآسیای میانه ، میان دریای ولگا و دریای خزر و سلسله کوه های اورال در شمال آسیای میانه موقعیت دارد که اکثریت مردم آن نیز مسلمان هستند.