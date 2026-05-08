باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه روز جمعه ادعا کرد که عربستان به آمریکا اجازه نداده است که از حریم هوایی یا پایگاه‌های نظامی‌اش در خاک این کشور برای انجام حملاتی که بخشی از تلاش این کشور برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز است، استفاده کند.

این خبرگزاری به نقل از دو منبع سعودی که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، افزود: دسترسی واشنگتن به حریم هوایی عربستان و پایگاه‌هایش در عربستان برای سایر مصارف ادامه خواهد یافت.

عربستان سعودی بار‌ها ادعا کرده است که اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی‌اش برای حمله به ایران استفاده شود. با این حال جنگ اخیر نشان داد که کشورهای عربی در عمل کاملا با آمریکا همسو هستند.

اوایل این هفته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تنها یک روز پس از آغاز پروژه آزادی برای تامین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، در پی تشدید تنش نظامی با ایران که تهدیدی برای فروپاشی آتش‌بس شکننده بین دو طرف بود، تعلیق آن را اعلام کرد.

در همین راستا، رسانه‌های آمریکایی دیروز، پنجشنبه، فاش کردند که ارتباط مستقیمی بین محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و رئیس جمهور ترامپ برقرار شده است که در آن ولیعهد به طرف آمریکایی اطلاع داده است که ریاض از استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های سعودی در این عملیات خودداری می‌کند.

منبع: آر تی