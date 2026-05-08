خبرگزاری فرانسه امروز تائید کرد که عربستان با عملیات بازگشایی نظامی تنگه هرمز مخالف بود و نگذاشت آمریکا از حریم هوایی‌اش استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه روز جمعه ادعا کرد که عربستان به آمریکا اجازه نداده است که از حریم هوایی یا پایگاه‌های نظامی‌اش در خاک این کشور برای انجام حملاتی که بخشی از تلاش این کشور برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز است، استفاده کند.

این خبرگزاری به نقل از دو منبع سعودی که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، افزود: دسترسی واشنگتن به حریم هوایی عربستان و پایگاه‌هایش در عربستان برای سایر مصارف ادامه خواهد یافت.

عربستان سعودی بار‌ها ادعا کرده است که اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی‌اش برای حمله به ایران استفاده شود. با این حال جنگ اخیر نشان داد که کشورهای عربی در عمل کاملا با آمریکا همسو هستند.

اوایل این هفته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تنها یک روز پس از آغاز پروژه آزادی برای تامین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، در پی تشدید تنش نظامی با ایران که تهدیدی برای فروپاشی آتش‌بس شکننده بین دو طرف بود، تعلیق آن را اعلام کرد.

در همین راستا، رسانه‌های آمریکایی دیروز، پنجشنبه، فاش کردند که ارتباط مستقیمی بین محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و رئیس جمهور ترامپ برقرار شده است که در آن ولیعهد به طرف آمریکایی اطلاع داده است که ریاض از استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های سعودی در این عملیات خودداری می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، عربستان و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
احد
۱۱:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبه این عربستان حتی به آمریکا هم زور میگه احسنت احسنت احسنت احسنت 💪💪💪
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصن نیازی به حمله هیچ کشوری به ایران نیس،،تو بازار مردم خودشون دارن کار حمله خارجی رو تمیز انجام میدن...یارو نمایشگاه ماشین سنگین داره،،یه روز قیمت میزنه ده تومان فرداش میزنه ۱۵ تومن،،،دیگه نیازی به حمله نیس.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان داره مثل چي خالي ميبنده، بايد ببينيم در عمل چه اتفاقي ميفته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این بخاطر این چند روز حج هست که خوب ایران دلار وارد عربستان بکنه والان هم عربستان داره از طریق ساپورت امارات به اسراییل کمک می‌کنه بعد از حج مستقیم هم پایگاه می ده و هم دلار علیه ایران . عرب هنوز عرب وحشی بیابان‌گرد هست ولی الان هوشمند شده و مدرن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینه 💪
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا ترامپ میگه می تونستم تنگه را باز کنم اما عربستان نذاشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان به واقعیت اینکه آمریکا نمیتواند منافع عربستان را حفاظت کند پی برد و این خوب است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب خر تو خریه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرانسه اعلام میکنه عربستان نمیذاره...
خبرگزاری های عربی متن مذاکره مارو منتشر میکنن...
جنگل قوانینش استوارتره تا دنیا...
عجب!!!
