باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه و اوکراین با آتشبس «سه روزه» و تبادل گسترده اسرا موافقت کردهاند و این آتشبس موقت میتواند گامی به سوی پایان دائمی جنگ بین دو طرف باشد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که آتشبس سه روزه در جنگ بین روسیه و اوکراین برقرار خواهد شد. امیدوارم این آغازی برای پایان دادن به یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت باشد. مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ بزرگ ادامه دارد و ما هر روز به مواضع هم نزدیکتر میشویم».
به گفته ترامپ، این آتشبس شامل تعلیق تمامی حملات و تبادل هزار اسیر از هر طرف خواهد بود و از روز نهم مه (شنبه، ۱۹ اردیبهشت) آغاز میشود.
این آتشبس به مناسبت «روز پیروزی» برقرار میشود. پیش از اعلام ترامپ نیز، روسیه اعلام کرده بود که در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت یکجانبه آتشبس برقرار میکند.
روز پیروزی در واقع سالگرد اتمام جنگ جهانی دوم و پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی است. این روز یکی از مهمترین مناسبتها در روسیه به شمار میرود.
منبع: آسوشیتدپرس