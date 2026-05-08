رئیس جمهور آمریکا می‌گوید روسیه و اوکراین با آتش‌بس سه روزه که از فردا آغاز می‌شود، موافقت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه و اوکراین با آتش‌بس «سه روزه» و تبادل گسترده اسرا موافقت کرده‌اند و این آتش‌بس موقت می‌تواند گامی به سوی پایان دائمی جنگ بین دو طرف باشد. 

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که آتش‌بس سه روزه در جنگ بین روسیه و اوکراین برقرار خواهد شد. امیدوارم این آغازی برای پایان دادن به یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت باشد. مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ بزرگ ادامه دارد و ما هر روز به مواضع هم نزدیک‌تر می‌شویم».

به گفته ترامپ، این آتش‌بس شامل تعلیق تمامی حملات و تبادل هزار اسیر از هر طرف خواهد بود و از روز نهم مه (شنبه، ۱۹ اردیبهشت) آغاز می‌شود. 

این آتش‌بس به مناسبت «روز پیروزی» برقرار می‌شود. پیش از اعلام ترامپ نیز، روسیه اعلام کرده بود که در روز‌های شنبه و یکشنبه به صورت یکجانبه آتش‌بس برقرار می‌کند. 

روز پیروزی در واقع سالگرد اتمام جنگ جهانی دوم و پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی است. این روز یکی از مهم‌ترین مناسبت‌ها در روسیه به شمار می‌رود.

منبع: آسوشیتدپرس

نظرات کاربران
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی خودت.متجاوز وجنگ غیر قانونی ..به راه می انداری...چطور می خواهی آتش جنگی را خاموش کنی.....جیگر
رطب خورده...منع دطب کی کند
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
روز پیروزی بر آلمان فاشیست در روسیه و دنیا روز بسیار مهمی هست در این روز دنیا و از فاشیزم نجات داد اتحاد شوروی
