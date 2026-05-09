باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ رمضان برای ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی فرصتی بود تا به جهان ثابت کند که قطب چهارم ابرقدرتی دنیا ایران است؛ موضوعی که هم کارشناسان روسی و هم کارشناسان آمریکایی بارها آن را مطرح کردند؛ آری جهان امروز چهار ابرقدرت دارد؛ آمریکا، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران؛ این را ما نمی‌گوییم بلکه کارشناسان و خبرگزاری‌های بزرگ دنیا به آن معترف هستند.

یکی از ویژگی‌های بزرگ و واضح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این جنگ؛ پاسخ در اسرع وقت به تجاوزات بود؛ پاسخ‌هایی که در برخی مواقع حتی به ساعت هم نمی‌کشید و این یعنی رزمندگان اسلام با قدرت در آمادگی کامل به سر می‌برند و هر گونه حرکت احمقانه دشمنان زیر یک ساعت پاسخ داده خواهد شد؛ چیزی که در جنگ رمضان به وضح دیده شد و نمونه آخر آن هم در حملات وحشیانه پنجشنبه گذشته به سواحل جنوبی کشورمان به وضوح دیده شد؛ جایی که رزمندگان اسلام زیر یک ساعت و قاطعانه پاسخ تجاوزات را دادند و توطئه را در نطفه خفه کردند.

جنگ رمضان برای جمهوری اسلامی ایران برکات زیادی داشت؛ اما چهار ویژگی مهم این جنگ برای ایران و ایرانی باعث افتخار است.

کاهش فاصله پاسخ دادن به حملات اولیه دشمن از ۱۴ ساعت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تنها دو ساعت در جنگ رمضان، معیاری از سرعت واکنش ایران را به رخ کشید که در خلال جنگ نیز ارتقا یافت. در روز ۲۵ اسفندماه سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه از آغاز «دور تند ضربات تاثیر محور» ایران خبر داده بود.

افزایش عبور ۵۰ درصدی موشک‌های ایرانی از پدافند دشمن (به اعتراف رسانه‌های عبری) به نسبت جنگ تحمیلی رمضان و انجام ۱۰۰ موج عملیات موشکی، ارتقای کمی و کیفی غیرقابل کتمانی را برای قدرت آفندی ایران نسبت به جنگ قبلی نشان می‌دهد.

اصابت قرار دادن جنگنده‌های اف ۳۵، اف ۱۶، اف ۱۵، ۱۰ آ، سوخت‌رسان کی‌سی ۱۳۵ و انواع پهپاد‌های رزمی و شناسایی، نمره پدافند ایران به نسبت جنگ قبلی را بسیار بالاتر می‌برد.

در هماهنگی جبهه مقاومت با ایران نیز برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های منطقه، اتاق عملیات جبهه مقاومت واحد شد و حملات همزمان و کاملا هماهنگ شده از ایران، لبنان، عراق و یمن به اهداف دشمن صورت گرفت.

همه اینها را گفتیم تا برسیم به اصل مطلب؛ بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت، درحالی که نیروی دریایی آمریکا سعی در خارج‌کردن ۳ ناوشکن متخلف خود با پشتیبانی هوایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان را داشت، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با ۸ موشک کروز و ۲۴فروند پهپاد انتحاری این ناوگروه را مورد تهاجم قرار داد.

در نتیجه این عملیات و با وجود تلاش گسترده برای دفع تهاجم از سمت نیروی دریایی آمریکا، یک فروند موشک کروز و ۳ فروند پهپاد انتحاری با موفقیت به ناوشکن‌های آمریکا برخورد و موجب آتش‌سوزی شد.

این عملیات به یاد فرمانده نامدار ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، ناخدا امیربهادر مایوان، عملیات شهید مایوان نام‌گذاری شد.

نیروهای آمریکایی در این عملیات شکست سنگینی خوردند و پا به فرار گذاشتند؛ دلیل آن هم شلیک‌های سامانه‌های دفاعی حلقه نهایی آن‌ها بود؛ سامانه‌‌هایی که به عنوان آخرین دیوار دفاعی در برابر تهدید‌های هوایی، به ویژه موشک‌های ضد کشتی که ممکن است از دیگر سد‌های فاعی، مانند جنگ الکترونیک و پرتاب هدف‌های کاذب عبور کرده باشند، وارد عمل می‌شود.

این سامانه در ظاهر نام دفاعی دارد؛ اما پس از از کار افتادن همه سامانه‌های دفاعی ناوشکن یا ناو مورد نظر؛ به کار می‌افتد تا هر سی ثانیه یک بار تیراندازی کرده و به قول خودمان فضا را گل‌آلود می‌کند تا ناو فرصت فرار از مهلکه را داشته باشد؛ دقیقا کاری که پنجشنبه شب آمریکایی‌ها کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند.

جمهوری اسلامی ایران در دوره آتش‌بس کنونی بار‌ها اعلام کرده که در صورت خطای مجدد دشمن، شگفتانه‌های بسیاری برای او خواهد داشت؛ اما کجاست گوش شنوا. تجربه جنگ رمضان و عملکرد فوق العاده و هماهنگ محور مقاومت با جمهوری اسلامی ایران این زنگ خطر را برای دشمن به صدا درمی‌آورد که باید این هشدار‌ها را جدی بگیرد.