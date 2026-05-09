یکی از ویژگی‌های بزرگ و واضح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم؛ پاسخ در اسرع وقت به تجاوزات بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ رمضان برای ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی فرصتی بود تا به جهان ثابت کند که قطب چهارم ابرقدرتی دنیا ایران است؛ موضوعی که هم کارشناسان روسی و هم کارشناسان آمریکایی بارها آن را مطرح کردند؛ آری جهان امروز چهار ابرقدرت دارد؛ آمریکا، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران؛ این را ما نمی‌گوییم بلکه کارشناسان و خبرگزاری‌های بزرگ دنیا به آن معترف هستند.

یکی از ویژگی‌های بزرگ و واضح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این جنگ؛ پاسخ در اسرع وقت به تجاوزات بود؛ پاسخ‌هایی که در برخی مواقع حتی به ساعت هم نمی‌کشید و این یعنی رزمندگان اسلام با قدرت در آمادگی کامل به سر می‌برند و هر گونه حرکت احمقانه دشمنان زیر یک ساعت پاسخ داده خواهد شد؛ چیزی که در جنگ رمضان به وضح دیده شد و نمونه آخر آن هم در حملات وحشیانه پنجشنبه گذشته به سواحل جنوبی کشورمان به وضوح دیده شد؛ جایی که رزمندگان اسلام زیر یک ساعت و قاطعانه پاسخ تجاوزات را دادند و توطئه را در نطفه خفه کردند.

عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ ۸ دقیقه آتش ممتد روی سر آمریکایی‌ها

جنگ رمضان برای جمهوری اسلامی ایران برکات زیادی داشت؛ اما چهار ویژگی مهم این جنگ برای ایران و ایرانی باعث افتخار است.

کاهش فاصله پاسخ دادن به حملات اولیه دشمن از ۱۴ ساعت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تنها دو ساعت در جنگ رمضان، معیاری از سرعت واکنش ایران را به رخ کشید که در خلال جنگ نیز ارتقا یافت. در روز ۲۵ اسفندماه سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه از آغاز «دور تند ضربات تاثیر محور» ایران خبر داده بود.

افزایش عبور ۵۰ درصدی موشک‌های ایرانی از پدافند دشمن (به اعتراف رسانه‌های عبری) به نسبت جنگ تحمیلی رمضان و انجام ۱۰۰ موج عملیات موشکی، ارتقای کمی و کیفی غیرقابل کتمانی را برای قدرت آفندی ایران نسبت به جنگ قبلی نشان می‌دهد. 

اصابت قرار دادن جنگنده‌های اف ۳۵، اف ۱۶، اف ۱۵، ۱۰ آ، سوخت‌رسان کی‌سی ۱۳۵ و انواع پهپاد‌های رزمی و شناسایی، نمره پدافند ایران به نسبت جنگ قبلی را بسیار بالاتر می‌برد. 

عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ ۸ دقیقه آتش ممتد روی سر آمریکایی‌ها

در هماهنگی جبهه مقاومت با ایران نیز برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های منطقه، اتاق عملیات جبهه مقاومت واحد شد و حملات همزمان و کاملا هماهنگ شده از ایران، لبنان، عراق و یمن به اهداف دشمن صورت گرفت.

همه اینها را گفتیم تا برسیم به اصل مطلب؛ بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت، درحالی که نیروی دریایی آمریکا سعی در خارج‌کردن ۳ ناوشکن متخلف خود با پشتیبانی هوایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان را داشت، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با ۸ موشک کروز و ۲۴فروند پهپاد انتحاری این ناوگروه را مورد تهاجم قرار داد.

در نتیجه این عملیات و با وجود تلاش گسترده برای دفع تهاجم از سمت نیروی دریایی آمریکا، یک فروند موشک کروز و ۳ فروند پهپاد انتحاری با موفقیت به ناوشکن‌های آمریکا برخورد و موجب آتش‌سوزی شد.

این عملیات به یاد فرمانده نامدار ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، ناخدا امیربهادر مایوان، عملیات شهید مایوان نام‌گذاری شد.

عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ ۸ دقیقه آتش ممتد روی سر آمریکایی‌ها

نیروهای آمریکایی در این عملیات شکست سنگینی خوردند و پا به فرار گذاشتند؛ دلیل آن هم شلیک‌های سامانه‌های دفاعی حلقه نهایی آن‌ها بود؛ سامانه‌‌هایی که به عنوان آخرین دیوار دفاعی در برابر تهدید‌های هوایی، به ویژه موشک‌های ضد کشتی که ممکن است از دیگر سد‌های فاعی، مانند جنگ الکترونیک و پرتاب هدف‌های کاذب عبور کرده باشند، وارد عمل می‌شود.

این سامانه در ظاهر نام دفاعی دارد؛ اما پس از از کار افتادن همه سامانه‌های دفاعی ناوشکن یا ناو مورد نظر؛ به کار می‌افتد تا هر سی ثانیه یک بار تیراندازی کرده و به قول خودمان فضا را گل‌آلود می‌کند تا ناو فرصت فرار از مهلکه را داشته باشد؛ دقیقا کاری که پنجشنبه شب آمریکایی‌ها کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند.

جمهوری اسلامی ایران در دوره آتش‌بس کنونی بار‌ها اعلام کرده که در صورت خطای مجدد دشمن، شگفتانه‌های بسیاری برای او خواهد داشت؛ اما کجاست گوش شنوا. تجربه جنگ رمضان و عملکرد فوق العاده و هماهنگ محور مقاومت با جمهوری اسلامی ایران این زنگ خطر را برای دشمن به صدا درمی‌آورد که باید این هشدار‌ها را جدی بگیرد.

برچسب ها: وعده صادق ۴ ، ایران ، آمریکا
خبرهای مرتبط
حنظله و موشک‌های سایبری که در بهترین زمان ممکن شلیک می‌شوند
جنگ با ایران چقدر برای آمریکا فاکتور انداخت؟
کف‌گیر پدافندی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه خیلی زود به تهِ دیگ خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا از زیر دریآئیها استفاده نمی کنید بروندرنزدیگتربا اژدر بزنند غرق بکنند ترامپ بخاطر رسوایی نخواهد گفت ایران زده خواهد گفت یک حادثه امنیتی اتفاق افتاده
۱۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترس مانع این کار میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر ما
۲۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تورم دیگه در صد نمیگنجه برای من کارگر پیروزی در کار نبوده کل حقوق برای نیاز روزمره خودم نمی‌رسه حالا چه کنیم
۴
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا با این اوصاف کی جواب حمله به بنادر و خطوط ساحلی را میدید؟ صبر کنیم یا مثل پاسخ خیلی چیزها دچار مرور زمان میشه
ناو دنا
زدن پل ها
زدن دانشگاه ها و...
۶
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنظر اخبار را نصفه نیمه دریافت می کنید. یکی از خواسته‌های ایران جبران خسارتهای وارده به ایران و خونبهای شهدا است!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقتصاد نفتی در حال فروپاشی است
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معصومه بابایی
۱۳:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت به نیروهای نظامی و مسلح ایران .
خدا پشت و پناه شما .
پیروز ایران
روح شهید مایوان و همه شهدا شاد و نظاره گر این اقتدار
۲۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نفت چی هست که وارد آب شده چرا جلوشو نمی‌گیرید این سرمایه مردم هست .
۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام 💚
۱۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قربان رزمندگان شجاع نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقتدر ایران - سپاس از رشادت و جنگاوری شما ⚘⚘⚘ پیروز باشید و سرافراز که موجب سربلندی و افتخار هر ایرانی آگاه هستید.⚘⚘⚘
۲۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بی‌زحمت انتقام دنا هم بگیرید
۱۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
البته اگه بخوایم دقیقتر بگیم ، قدرت چهارم دنیا نیستیم !
بلکه یکی از چهار قدرت دنیا هستیم.
۲۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر رزمندگان دلاور
۴۰
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انها گوش شنوا ندارند چون ما بازدارندگی لازم برای شنوا کردن انها را نشان ندادیم . اگر یک ناو امریکایی را غرق کرده بودیم تا حالا شنوا که نه بینا هم شده بودند .
Iran (Islamic Republic of)
وراج
۱۲:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
اژدر .
۱۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو رو خدا صدای ما رو به دولت و مسئولین برسونید تا کی باید منتظر باشیم تا اینترنت وصل بشه گناه ما چیه همه کارمون به اینترنت گره خورده؟ شما که اینترنت دارید حداقل برای ما کاری کنید
۱۲
۶۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط خدا
هرچه کردی هرچه هستی از خداست
چون خدا بالاترین قدرت هاست
۶
۳۵
پاسخ دادن
۱۲۳
سردار موسوی: موشک‌ها و پهپادها بر دشمن قفل شده و منتظر فرمان شلیک هستیم
هشدار سپاه پاسداران نسبت به تعرض علیه شناورهای ایران
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
سردار موسوی: موشک‌ها و پهپادها بر دشمن قفل شده و منتظر فرمان شلیک هستیم
هشدار سپاه پاسداران نسبت به تعرض علیه شناورهای ایران
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت