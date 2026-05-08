رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی، گفت: قهرمانان و پهلوانان کشورمان با قهرمانی خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ما وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر است:

«قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران و اهتزار پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی در مسابقات جوانان جهان خبر خجسته و فرخنده‌ای بود که در این روز‌های حساس موجب دلگرمی و شادی ملت شریف ایران شد.

قهرمانان و پهلوانان کشورمان که به دلیل حملات دشمنان به ایران عزیز با برخی مشکلات مواجه شده بودند، با قهرمانی خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ما وجود ندارد و ترکیب تخصص و تعهد در کنار نیروی جوانی و مدیریت علمی می‌تواند قله‌های افتخار را به تسخیر گام‌های جوانان ایرانی درآورده و سرود ملی کشورمان را در دنیا طنین‌انداز کند.

این قهرمانی یک اتفاق نیست بلکه حاصل یک ریل‌گذاری و رویکرد است که نشان از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی بالا در ایران عزیزتر از جان دارد. رویکردی که در تمامی عرصه‌ها می‌تواند به کار بسته شود و مانند ورزشکاران غیور، با اخلاق و شجاع ایران، سربلندی و عزت روزافزون برای ملت شریف ایران در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی در تمامی عرصه‌ها رقم بزند.

قهرمانی غرورآفرین و پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران که شادی و افتخار را در این روز‌های سرنوشت‌ساز در دل ملت شریف و سرافراز کشورمان به ارمغان آورد را خدمت ورزشکاران، مربیان، مدیران این رشته و مردم عزیز ایران اسلامی تبریک می‌گویم و تداوم درخشش جوانان میهنمان را در تمامی عرصه‌ها از خداوند متعال مسئلت دارم.»

برچسب ها: قالیباف ، وزنه برداری
خبرهای مرتبط
قالیباف: شهید ابراهیم‌زاده از مصادیق رجال صادقی بود که اجرش با شهادت اهدا شد
واکنش قالیباف به انتشار اخبار جعلی درباره مذاکرات از قول آمریکایی‌ها
قالیباف: عملیات غافلگیرانه «طوفان الأقصی» در زمره حماسه‌های تاریخ‌ساز است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پیشرفت چشمگیر درنبود دارو وگرانی دارو وکالاها و کمبود و.....
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
صد درصد،،یه سری تو برنامه دیوار و شیپور بزنین،اصن ماشالا کسی قادر به رقابت با مردم غیور ایران نیس..دارن همدیگه رو تیکه تیکه میکنن برای پول ،برای گرونی بیشتر،،ینی ماراتن گرونی راه انداختن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پیشرفت چشم گیری واقعا ادم واقعا حس میکنه ..
۴
۶۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جز صف نمایندگان مجلس
۰
۸۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
روغن 5 کیلویی شده 10 میلیون تومان بعد از این بر هم که دلار شده 170 تومان خدایا مشکلت با ما چیه ؟؟؟؟
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ سدی به جز قطع کننده اینترنت.
۵
۱۰۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
برو درخواست بده مدارک بفرست اگر صلاحیت داشته باشی بهت میدن شرایط جنگی امنیت مردم بازیچه نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید مواظب باشیم مسئولین فریب نخورن
۳۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بجز تصمیمات اشتباه مسئولین و اشتباهی تیم سیاست خارج در وادادگی
و دادن امتیاز به دشمن
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
روغن ۵کیلویی هایلی ده میلیون تومن
۵
۱۰۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقد گرون پیش ما ۲۵۰۰ البته ۲۵۰۰ هم ارزون نیس ب لطف مسئوولین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقا قالیباف مجلس ، مدرسه نیست ۳ ماه برن تعطیلات هر وزیر و مسئولی بدون نظارت نماینده مردم بمونه . تعطیلی مجلس حتی در زمان جنگ و بمباران هم اشتباهه کشنده است
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به جز مسیولین بی کفایت
۰
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با قطع اینترنت به دوران قاجار برگشتیم !!حتما پیشرفت میکنیم با این وضع!!
۱۰
۱۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو سراشیبی اقتصاد و معیشت ۲ ماه مجلس نداریم ! واقعا شما فقط نبود اینترنت رو حس میکنید ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مجلسیها حقوق یا مفت نجومی می گیرند ویک روز هم سرکارشون نمیرندو قائم شدن
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است