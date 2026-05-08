باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر است:

«قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران و اهتزار پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی در مسابقات جوانان جهان خبر خجسته و فرخنده‌ای بود که در این روز‌های حساس موجب دلگرمی و شادی ملت شریف ایران شد.

قهرمانان و پهلوانان کشورمان که به دلیل حملات دشمنان به ایران عزیز با برخی مشکلات مواجه شده بودند، با قهرمانی خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ما وجود ندارد و ترکیب تخصص و تعهد در کنار نیروی جوانی و مدیریت علمی می‌تواند قله‌های افتخار را به تسخیر گام‌های جوانان ایرانی درآورده و سرود ملی کشورمان را در دنیا طنین‌انداز کند.

این قهرمانی یک اتفاق نیست بلکه حاصل یک ریل‌گذاری و رویکرد است که نشان از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی بالا در ایران عزیزتر از جان دارد. رویکردی که در تمامی عرصه‌ها می‌تواند به کار بسته شود و مانند ورزشکاران غیور، با اخلاق و شجاع ایران، سربلندی و عزت روزافزون برای ملت شریف ایران در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی در تمامی عرصه‌ها رقم بزند.

قهرمانی غرورآفرین و پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران که شادی و افتخار را در این روز‌های سرنوشت‌ساز در دل ملت شریف و سرافراز کشورمان به ارمغان آورد را خدمت ورزشکاران، مربیان، مدیران این رشته و مردم عزیز ایران اسلامی تبریک می‌گویم و تداوم درخشش جوانان میهنمان را در تمامی عرصه‌ها از خداوند متعال مسئلت دارم.»