باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر کشورمان در پکن در یک نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر هدف قرارگفتن یک نفتکش چینی در تنگه هرمز و گمانه زنی‌ها درخصوص انتساب این حمله به ایران گفت: نیرو‌های نظامی مستقر در منطقه این خبر که ایرانی‌ها به سمت کشتی چینی شلیک کرده‌اند را تایید نکرده‌اند.

سفیر ایران درچین با رد هرگونه دخالت ایران در حمله به نفتکشی که گفته می‌شود تحت مالکیت جزایرمارشال بوده و چند ملوان چینی در آن حضور داشته‌اند گفت: خبر غیرواقع حمله ایران به نفتکش چینی در تنگه هرمزبا هدف تحت تاثیر قرار دادن دستاورد‌های سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به پکن، منتشر شده است.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه چین، شریک راهبردی و دوست نزدیک ایران است گفت: روابط پکن و تهران، بعد از جنگ گسترده‌تر و عمیق‌تر وابعادآن بیشتر خواهدشد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در چین با بیان اینکه چینی‌ها دوستان روز‌های سخت ایران بوده‌اند گفت: چین در شرایط سخت به کمک ما آمد ودرکنارما بود و ما هم دوستان دوران سخت خود را فراموش نخواهیم کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به حمایت چین از اقدامات انجام شده با هدف پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: اگرچه ایران همواره تاکید کرده است که به دنبال گفت‌و‌گو وراهکار‌های دیپلماتیک باهدف برقراری صلح و پایان قطعی جنگ است، اما باتوجه به سابقه آمریکایی‌ها اعتمادی به آنها نداریم، به همین دلیل اصرارداریم، هر گونه توافق احتمالی حتما با ضمانت قدرت‌های بزرگ همراه باشد و در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود.

وی، چین و روسیه را دوقدرت بزرگ و تاثیرگذار دانست و افزود: باتوجه به جایگاهی که چین برای ایران و دیگر کشور‌های منطقه خلیج فارس دارد، پکن می‌تواند به عنوان ضامن هر گونه توافقی مطرح باشد.

سفیر ایران در چین، با اشاره به دیدار اخیر وزرای امور خارجه ایران وچین در پکن، گفت: این ملاقات با هدف ارائه آخرین تحلیل‌ها و تشریح شرایط منطقه وتقویت روابط دوجانبه و پیگیری مناسبات چندجانبه و منطقه‌ای انجام شد.

این دیپلمات کشورمان با اشاره به طرح ایده چهار ماده‌ای رئیس جمهور چین با هدف برقراری امنیت پایدار وتوسعه مشترک درمنطقه خلیج فارس گفت: ایران آمادگی خود را برای حمایت ازاین ایده اعلام کرده و این مسئله در دیدار وزاری امور خارجه دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست خبری درپاسخ به سئوالی درخصوص سفررئیس جمهور امریکا به چین و تاثیرات این سفر بر ایران گفت: روابط ایران و چین به عنوان دو کشور و دوتمدن کهن با فرهنگ عمیق و روابط مستحکم، که به دنبال امنیت، صلح و توسعه مشترک در منطقه هستند، مستحکم‌تر ازآن است که آمریکا قادر باشد با فشار برچین، مواضع پکن را نسبت به تهران تغییر دهد.