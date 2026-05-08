وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که میان لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل مذاکراتی را ترتیب داده که هفته آینده برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات فشرده بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل را در ۱۴ و ۱۵ مه تسهیل خواهد کرد.این وزارتخانه ادعا کرد که هیئت‌های لبنانی و صهیونیستی در مذاکراتی با هدف پیشبرد یک توافق جامع صلح و امنیت شرکت خواهند کرد.

این وزارتخانه مدعی شد که این مذاکرات برای ایجاد چارچوبی برای ترتیبات صلح و امنیت پایدار و احیای حاکمیت لبنان بر قلمرو خود تلاش خواهد کرد. این درحالی است که پیشتر رسانه‌ها فاش کرده بودند که این مذاکرات نه تنها برای رسیدن به صلح نیست بلکه توطئه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله است.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این مذاکرات را گامی مهم دیگر برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری و برقراری صلح پایدار بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل دانست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: لبنان و اسرائیل ، حمله به لبنان
