باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب مرادی سرمربی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران که برای دومین دوره پیاپی همراه با جوانان وزنه بردار قهرمان جهان شد بعد از کسب این افتخار گفت: از حدود ۵ ماه پیش اردوهای اصلی خودمان را برای قهرمانی جهان آغاز کردیم، اما متاسفانه با جنگ رو به رو شدیم. ۵۰ روز اردوهای تیم تعطیل شد، اما دو هفته قبل از شروع رقابتها در اردبیل اردویمان را از سر گرفتیم و بعد هم عازم رقابتها شدیم.
او با ابراز رضایت از نتیجه کسب شده گفت: نتیجه عالی و راضی کننده بود و توانستیم نتیجه زحمات مان را بگیریم. با هر سختی که بود به مصر آمدیم و ساعات آخر ویزا صادر شد. کار به جایی رسیده بود که ما میخواستیم بچهها را بفرستیم بروند، اما لحظه آخر همه چیز تغییر کرد. دو وزنه برداری که روز اول مسابقه داشتند واقعا خسته بودند و علتش این بود که ما واقعا دیر به مصر رسیدیم. خوشبختانه رفته رفته همه چیز بهتر شد و نتیجهای که میخواستیم را گرفتیم.
مرادی گفت: این قهرمانی را به مردم عزیز ایران و شهدای جنگ تقدیم میکنم. خداراشکر توانستیم پرچم کشورمان را اینجا به اهتزاز درآوریم و سرود ملی را بخوانیم. در این مسیر واقعا فدراسیون زحمت کشید و در این شرایط سخت اردوها را برگزار کرد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بچهها در این رقابتها شرکت کنند. رئیس فدراسیون هم مثل همیشه حمایتمان کرد.
سرمربی تیم وزنه برداری جوانان ایران درباره اینکه او اولین مربی تیم ایران است که دو دوره متوالی فاتح رقابتهای جهانی میشود گفت: اگر وقفه در اردوها ایجاد نشده بود و اردوهایمان مداوم بود نتیجه قشنگ تری برای ما به دست میآمد. این قهرمانی مزد تلاش تمام بچهها بود و ما هم تجربه مان را در اختیارشان گذاشتیم. خداراشکر که خودشان و خانواده شان به آن چه که میخواستند رسیدند.
او در ادامه صحبتهای خود گفت: امیدوارم این بچهها پشتوانهای برای تیم ملی بزرگسالان و آینده ایران باشند. بعد از بازگشت به ایران بعد از چند روز استراحت اردوهایمان برای آسیایی شروع میشود و به امیدخدا با قدرت رو به جلو میرویم. امیدواریم در آینده هم مثل گذشته حمایت فدراسیون را داشته باشیم و مسیر رو به رشدمان را ادامه دهیم. با توجه به اینکه تعدادی از بچهها به بزرگسالان میروند شکل تیم تغییر میکند.