باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه با الکساندر لوکاشنکو، همتای بلاروسی خود در مسکو دیدار کرد.

به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پوتین و لوکاشنکو در مورد روابط دوجانبه و همچنین اوضاع منطقه گفت‌و‌گو خواهند کرد.

لوکاشنکو قرار است فردا در مراسم رژه روز پیروزی روسیه شرکت کند.

پیش از این، یوری اوشاکوف، دستیار پوتین گفته بود که برخلاف سال گذشته، هیچ رهبر خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت نشده است.

با این حال، لوکاشنکو که یکی از نزدیک‌ترین متحدان پوتین به شمار می‌رود، کمتر فرصتی را برای دیدار با او از دست می‌دهد.

نهم مه (۱۹ اردیبهشت) روز پیروزی و سالگرد اتمام جنگ جهانی دوم است. در این روز اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی پیروز شد. روسیه این روز مهم را هر سال جشن گرفته و در مسکو مراسم رژه نظامی برگزار می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز