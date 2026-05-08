باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسین حاج حسن، نماینده حزب‌الله، این موضوع را که این حزب به دولت اختیار مذاکره در مورد سلاح‌های مقاومت در ازای آتش‌بس را داده است، تکذیب کرد. او تاکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند به سلاح‌های مقاومت دست بزند و هرگونه مذاکره‌ای بر اساس این فرض بی‌نتیجه خواهد بود.

حاج حسن در اظهاراتی به الجزیره مباشر گفت که اولویت لبنان باید آتش‌بس، توقف خصومت‌ها، عقب‌نشینی بی‌قید و شرط رژیم تروریستی اسرائیل، بازگشت آوارگان و اسرا و بازسازی باشد. او افزود که هرگونه وعده‌ای در مورد خلع سلاح مقاومت غیرقابل اجرا خواهد بود.

این نماینده مجلس لبنان اتهامات مخالفان داخلی حزب‌الله مبنی بر اینکه این حزب امنیت لبنان را به مسائل منطقه‌ای مربوط به ایران یا تنگه هرمز مرتبط می‌کند، رد کرد. او استدلال کرد که ایران به توانایی‌های حزب‌الله نیازی ندارد؛ بلکه این حزب‌الله و لبنان هستند که به حمایت ایران نیاز دارند.

ساعتی پیش وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات فشرده بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل را در ۱۴ و ۱۵ مه تسهیل خواهد کرد.این وزارتخانه ادعا کرد که هیئت‌های لبنانی و صهیونیستی در مذاکراتی با هدف پیشبرد یک توافق جامع صلح و امنیت شرکت خواهند کرد.

این درحالی است که پیشتر رسانه‌ها فاش کرده بودند که این مذاکرات نه تنها برای رسیدن به صلح نیست بلکه توطئه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله است.

منبع: الجزیره